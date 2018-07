Die Milchgold Käse AG wurde Ende August 2011 im Handelsregister eingetragen. Geschäftsführer ist Melchior Schürmann. Schürmann sitzt auch im Verwaltungsrat der Freiämter Käserei AG, die Gebäude und Infrastruktur an die Milchgold Käse AG vermietet. Die Freiämter Käserei AG investierte zwölf Millionen Franken in den Neubau in Auw, wo vor allem Emmentaler produziert wird. Milchkäufer Schürmann selber ist mit 25 Prozent an der Freiämter Käserei AG beteiligt. Die restlichen Aktionäre sind, wie Ottiger, grösstenteils Milchlieferanten.

Es scheint jedoch, als goutierten nicht alle Aktionäre beziehungsweise Lieferanten das Vorgehen ihres Kollegen. Milchgold-Geschäftsführer Schürmann sagt auf Anfrage der AZ, er habe «Druck von Milchlieferanten gespürt, Nägel mit Köpfen zu machen». Nägel mit Köpfen heisst hier: Den Kritikern sollten ihre Lieferverträge gekündigt werden. Schürmann bestätigt, dass die Milchgold Käse AG nicht nur Ottiger den Vertrag gekündigt hat, sondern noch «fünf bis sechs weiteren Lieferanten», die alle zur «Gruppe Ottiger» gehörten. Er betont, die Kündigungen hätten nichts mit der Meldung ans Bundesamt für Landwirtschaft zu tun. Es sei im letzten Jahr «einfach zu viel Geschirr zerschlagen» worden. «Wir mussten reinen Tisch machen.»

Anzeige gegen Geschäftsführer

Die «Gruppe Ottiger» wollte laut «Bauern Zeitung» Benedikt Felder, den Verwaltungsratspräsidenten der Freiämter Käserei AG, absetzen. An seiner Stelle sollte ein Notar für Ordnung sorgen. Doch Felder wurde an der ausserordentlichen Generalversammlung im Januar klar bestätigt. Die rund 60 Aktionäre – die meisten Milchgold-Lieferanten – scheinen also mit der jetzigen Spitze zufrieden zu sein, obwohl Betrugsvorwürfe im Raum stehen.

Zur Untersuchung will sich Schürmann nicht äussern. Er wartet den Bericht des Bundesamtes für Landwirtschaft ab. Auch die Frage, wie er sich die Abweichung der Milchmengen erkläre, beantwortet er nicht.

Ottiger hat die Unregelmässigkeiten nicht nur dem Bund gemeldet, sondern zusammen mit vier Kollegen eine Strafanzeige gegen Schürmann eingereicht. Elisabeth Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft, bestätigt, dass eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eingegangen sei. «Ein Verfahren wurde noch nicht eröffnet, derzeit sind noch Abklärungen im Gang.» Schürmann äussert sich nicht dazu. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Dem Aargauer Bauernverband sind die Vorwürfe gegen die Freiämter Milchgold Käse AG bekannt. Geschäftsführer Ralf Bucher sagt, er habe mit verschiedenen Lieferanten gesprochen. Alle würden das Resultat der Untersuchung abwarten. «Dann wird sich zeigen, ob sich jemand strafbar gemacht hat.» Die Bauern hätten aber sicher nicht direkt profitiert. Unabhängig davon seien Vorwürfe wegen zu Unrecht bezogener Zulagen «nicht erfreulich». Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, «geht das natürlich gar nicht», sagt Bucher.