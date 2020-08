Aargauer Juso und Klimabewegung kehren auf die Strasse zurück

Die Jungsozialistische Partei (Juso) Aargau hat am Dienstagmorgen um 9.30 Uhr vor dem Grossratsgebäude in Aarau eine Kundgebung abgehalten. Die Kundgebung sollte eine Grossratssitzung darstellen. Die Partei wolle mit ihrer Aktion darauf aufmerksam machen, dass im letzten Jahr mehr als die Hälfte der Grossratssitzungen abgesagt worden seien mit der Begründung, dass es nichts zu besprechen gäbe, erklärte Lara Hitz, Präsidentin der Juso Aargau.

Vier Rednerinnen und Redner, alle Mitglieder der Partei, stellten diejenigen Themen vor, die ihrer Meinung nach der Grosse Rat in seinen Sitzungen behandeln müsste. Dies sind die Gleichstellung der Geschlechter, der Klimawandel, die Migrationspolitik und die gerechtere Verteilung des Vermögens.

Alle Redner nehmen an den Wahlen vom 18. Oktober teil: Cybel Dickson kandidiert für den Regierungsrat, Lara Hitz, Mia Jenni und David Sommer wollen sich in den Grossrat wählen lassen. In den nächsten Wochen sind weitere öffentliche Aktionen geplant.

Klimabewegung beginnt wieder zu mobilisieren

Auch Klimastreik Aargau kehrt auf die Strasse zurück: In einer Medienmitteilung vom Montagnachmittag kündete die Bewegung die ersten zwei Demonstrationen seit Beginn der Coronakrise an. Diese werden am 21. August in Baden und am 19. September in Aarau stattfinden. Die Organisation fordert, dass in der Klimakrise ebenso konsequent gehandelt werde wie in der Coronakrise.

Auf nationaler Ebene beginnt die Klimabewegung ebenfalls wieder zu mobilisieren, wie 20 Minuten berichtet. Am Dienstagmorgen habe die Organisation Klimastreik eine Demonstration für den 4. September angekündigt. Zudem wolle sie in Zusammenarbeit mit anderen Klimabewegungen in einer Aktionswoche vom 20. bis 25. September aufzeigen, «wie ein klimagerechtes Zusammenleben in Zukunft aussehen» könnte.