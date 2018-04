Ein ganzes Jahr lang stehen die Laufschuhe von Ariane Riederer unbenutzt im Keller. Erst diesen Frühling fängt die 42-Jährige aus Bergdietikon wieder an zu joggen. Den Heitersberg meidet sie jedoch. Dort, auf dem Höhenweg, griff sie am 7. März 2017 ein Mäusebussard an und steckte sie mit der Hasenpest an. Es dauerte mehrere Wochen, bis klar war, woran sie litt. Es waren Wochen, in denen Riederer unter grossen Schmerzen litt.

Die Lehrerin für bildnerisches Gestalten an der Bezirksschule Bremgarten erinnert sich genau an den Vorfall. Der Tag ist düster, es nieselt. Riederer ist unschlüssig, überwindet sich dann aber doch, laufen zu gehen. Vom Hotel Hasenberg rennt sie in den Wald Richtung Egelsee, aus den Kopfhörern dröhnt Musik. Sie sieht und hört nicht, wie der Mäusebussard sie von hinten anfällt: «Es war, als fiele ein Sandsack auf mich. Ich bin wahnsinnig erschrocken.» Riederer stolpert, fällt aber nicht hin. Der Vogel stösst sich sofort wieder ab. Sie fährt sich mit der Hand über den Hinterkopf. Blut findet sie nicht. Sie vermutet nichts Böses, kehrt aber um und läuft nach Hause. Was bleibt, ist eine Beule, auf der sich eine Kruste bildet.