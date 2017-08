Der Aargauer FDP-Nationalrat Matthias Jauslin sorgt mit einem Vorstoss für Aufsehen. Er will den aktuellen Tarif Tarmed ersatzlos streichen und das Gesundheitswesen dem freien Markt überlassen. So könnten Kosten gesenkt werden, was dringend notwendig sei, so der Unternehmer aus Wohlen gegenüber der NZZ. Damit einhergehen würde die Aufhebung des Vertragszwangs für die Krankenkassen.

Severin Lüscher, Grüne-Grossrat und praktizierender Hausarzt, befürchtet bei einer Auflösung der Vertragszwangs ein Versorgungsproblem. Denn wenn ein Hausarztpraxis keinen Vertrag mit einer Krankenkasse mehr erhält, müsste sich eine Vielzahl an Patienten nach einem Ersatz umsehen. «In der heutigen Zeit, wo Hausärzte sowieso schon überlastet sind, hätte es für diese Patienten keinen Platz mehr.»

Lüscher glaubt auch nicht, dass die Leistungen der Ärzte in einem freien Markt billiger werden. Im Gegenteil: "Die Tarife würden wohl ansteigen. Am Ende wäre der Patient der Gelackmeierte, der die Mehrkosten tragen müsste."

«Keine Zeit mit Spielereien vergeuden»

Unterstützung findet Jauslins Vorstoss bei SVP-Grossrat Clemens Hochreuter. Seine Partei habe sich die Abschaffung des Vertragszwangs schon lange auf die Flagge geschrieben. "In einem freien Markt würde der Kostendruck auf die Ärzte ansteigen, was zu günstigeren Tarifen führen würde", ist er überzeugt.

Auch CVP-Nationalrätin Ruth Humbel stört sich am Vertragszwang für die Krankenkassen. Sie habe sich in der Gesundheitskommission des Nationalrats für eine Lockerung eingesetzt und zusammen mit ihren Kollegen Ende Mai eine Kommissionsinitiative lanciert. Demnach sollen die Kantone für die Sicherstellung der Versorgung im ambulanten Bereich eine Anzahl an Ärzten definieren. Die übrigen Ärzte würden sich in einem freien Marktumfeld befinden und müssten ihre Tarife somit wohl nach unten korrigieren.

Den Vorstoss von ihrem Nationalratskollegen Matthias Jauslin hat Humbel aber nicht unterschrieben: «Es ist ein interessantes Gedankenspiel, aber die Chancen für eine Umsetzung tendieren gegen null.» Sie findet es unnötig, dass man die Verwaltung mit einem solchen Vorstoss auf Trab bringt. «Wir sollten Realpolitik betreiben und keine Zeit mit Spielereien vergeuden.»