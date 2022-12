Aargauer Grosser Rat Keine Eile bei Massnahmen gegen die hohen Kosten – Parlament lehnt Dringlichkeit ab In zwei Fraktionserklärungen und zwei Vorstössen wird Unterstützung für finanziell Schwache bei steigenden Lebenshaltungskosten gefordert. Dabei pressiert es der Mehrheit aber nicht.

Grossratssitzung vom 6. September 2022 im Grossratsgebäude in Aarau. Sandra Ardizzone / AGR

Die Teuerung und die steigenden Energiepreise treiben auch Aargauerinnen und Aargauer in Existenznöte. «Die Situation ist ernst, wir müssen handeln, dringend», sagte SP-Grossrätin Lelia Hunziker am Dienstagmorgen in der Sitzung des Grossen Rats. SP, Grüne und FDP hatten zusammen eine Motion eingereicht, die Massnahmen fordert, um den Auswirkungen der steigenden Preise auf die Bevölkerung entgegenzuwirken.

Und das pressiere, bereits in diesem Jahr sind die Preise für Strom und restlichen Lebensunterhalt stark angestiegen. Die drei beteiligten Fraktionen forderten also Dringlichkeit. Werde diese jetzt beschlossen, könne der Grosse Rat bereits im November Massnahmen debattieren. «Es eilt!», appellierte Hunziker an ihre Grossratskolleginnen und -kollegen. Doch das sahen nicht alle so. Es sei ja die SP gewesen, die mit ihrer jahrelangen Anti-AKW-Haltung zum Mangel an Energie im Land beigetragen habe, sagte Stefan Giezendanner für die SVP. Seine Partei lehne also die Dringlichkeit ab.

Damit ein Vorstoss dringlich erklärt wird, braucht es zwei Drittel Zustimmung aus dem Plenum. Das wären 88 Stimmen gewesen. Jedoch stimmten der Dringlichkeit lediglich 53 Grossrätinnen und Grossräte zu. Ausser der SVP lehnten Teile der FDP, die ja selber am Vorstoss beteiligt war, sowie der GLP die Dringlichkeit ab. Und auch die Mitte war nicht davon zu überzeugen.

Die Mitte will Informationen bis Ende Monat

Dabei hatte die Mitte am Morgen noch eine Fraktionserklärung verlesen, die eigentlich genau das verlangte, was der Vorstoss fordert: «Es braucht verschiedene Massnahmen und Unterstützung für Menschen im Aargau, die unter den massiven Preissteigerungen und Einschränkungen leiden und sich bereits jetzt grosse Sorgen machen», sagte Fraktionspräsident Alfons Paul Kaufmann.

Bis Mitte September erwarte die Mitte-Fraktion eine Information an die Öffentlichkeit über geplante Massnahmen, welche die Regierung, respektive die einberufene Taskforce umsetzen wolle. Es pressiert der Mitte eben doch: «Das Ziel soll es sein, dass vor den Herbstferien diese Informationen vorliegen», so Kaufmann. Somit könne die Flut der vielen Vorstösse zu diesem Thema etwas eingedämmt werden.

Alfons Paul Kaufmann (Die Mitte) Sandra Ardizzone

Das beabsichtigen allerdings auch SP, Grüne und FDP mit ihrem Vorstoss. In anderen Kantonen sei ein Sammelsurium von Anliegen betreffend Entlastungsbemühungen zusammengekommen, die zwar schnell zu realisierende, aber wenig effektive Massnahmen verlangten, sagte Carol Demarmels (SP). Das wolle man mit einem dringlichen Vorstoss, der eine Auslegeordnung samt konkreten Bemühungen fordere, effektiver gestalten.

Fraktionserklärung der Grünen

Auch die zweite Fraktionserklärung des Tages drehte sich um die mögliche Mangellage und insbesondere deren direkte Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die Grünen appellierten an den Grossen Rat, spätestens bei der Budget-Diskussion im Herbst auch an die finanziell Schwächeren zu denken. Die Mehrheit des Grossen Rats habe es abgelehnt, bei der Diskussion des Dekrets zur Prämienverbilligung Ende Juni dafür zu sorgen, die am schlimmsten betroffenen Gruppen der Bevölkerung zu unterstützen.

Diese Unterstützung hätten SVP, GLP, FDP und Mitte verweigert. Dass sich Letztere dagegen stellten, verstehe er am wenigsten, sagte Grünen-Fraktionspräsident Robert Obrist. Die Grünen würden in der Budget-Debatte Anträge zur Stärkung der nachhaltigen Entwicklung des Kantons stellen, so Obrist.

Robert Obrist (Grüne) Sandra Ardizzone / AGR

Ergänzungsleistungen und steigende Kosten

Bereits eingereicht ist ein überparteilicher Vorstoss mit Beteiligten aus SP, Grünen, GLP, Mitte und EVP. Menschen, die von einer Rente und Ergänzungsleistungen (EL) lebten, könnten die steigenden Energiekosten nicht mehr tragen, an der Gesetzeslage zu Mieten und Nebenkosten für EL-Bezüger änderte sich aber nichts. Den Regierungsrat fragen sie, welche Schlüsse er daraus ziehe, ob er beim Bund interveniere und ob er gedenke, die Obergrenzen bei Mietzinsausgaben und Ergänzungsleistungen anzuheben.