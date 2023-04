Aargauer Grosser Rat Abgespeckter Klimaparagraf findet Mehrheit, Ölheizungs-Verbot scheitert klar Der Grosse Rat schickt einen abgespeckten Klimaparagrafen an die Urne, das letzte Wort hat das Volk. Keine Chance hatte im Parlament die Idee der GLP für ein Verbot von Öl- und Gasheizungen.

Klimademo in Zürich 2019. Bild: Urs Flueeler

Der Kanton Aargau soll sich dem Klimaschutz verpflichten, der Grosse Rat stimmte am Dienstag einem entsprechenden Verfassungsartikel in erster Lesung zu. Das letzte Wort hat, wie bei jeder Verfassungsänderung, das Volk. Der Klimaparagraf geht auf eine parlamentarische Initiative von links zurück, im Herbst 2021 hat der Grosse Rat diese überwiesen. Schon da war er sich uneins, wie weit der Verfassungsartikel gehen soll. Daran hat sich nichts geändert.

Auch nicht an der Haltung der SVP, wie Daniel Notter ausführte. Seine Fraktion lehnte den Klimaparagrafen als einzige ab - aus Überzeugung, setze sich die SVP doch für weniger Bürokratie ein, einen weiteren Gesetzesartikel, «mit wenig Wirkung aber vielen Nebenwirkungen», brauche es nicht.

Die Kommission Umwelt, Bau und Verkehr (UBV) des Grossen Rats hat den Paragrafen, gegenüber der ursprünglich überwiesenen parlamentarischen Initiative, stark zusammengekürzt. Mit zwei Anträgen versuchten die Grünen, das zumindest teilweise rückgängig zu machen. «Wir müssen dem Klimawandel entschiedener entgegentreten», sagte Jonas Fricker für seine Fraktion.

Mitteparteien und FDP stimmen Paragraf zu

Zwar stimmten Mitte und EVP dem Klimaartikel zu, jedoch ohne die Präzisierungen der Grünen. Der Kommissionsvorschlag genüge, sagte Hans-Ruedi Hottiger (parteilos) für die Mitte, man brauche die Verfassung nicht unnötig aufzublähen. Die EVP finde den Paragrafen nicht notwendig, meinte Roland Frauchiger für seine Fraktion, schliesslich sei der achtsame Umgang mit der Umwelt bereits in der Verfassung geregelt. Das stehe gar bereits in der Präambel, konkretisierte Adrian Meier (FDP). Doch auch die Freisinnigen stimmten dem abgespeckten Verfassungsartikel grossmehrheitlich zu.

Klimaschutz sei nicht nur Angstmacherei, bemerkte Gabi Lauper (SP). Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssten jetzt handeln und: «Das Fundament und die Willenserklärung für ein gemeinsames Handeln ist die Verfassung.» Auf ihrer Seite hatten die Grünen auch die GLP. Die Minderheitsanträge hatten dennoch keine Chance, die Version der Kommission wurde vom Grossen Rat mit 85 zu 48 Stimmen unterstützt.

Verbot fossiler Heizungen abgeschmettert

Anders ein Verbot von Öl- und Gasheizungen. Die GLP wollte per Motion deren Neuinstallation verbieten, scheiterte aber deutlich an der Ratsmehrheit, auch wenn Grüne und SP sie darin unterstützten.

Man habe im Zuge des Runden Tischs für das neue Aargauer Energiegesetz beschlossen, keine derartigen Verbote, sondern Anreize zu schaffen, sagte Sabina Freiermuth (FDP). Aus Furcht, dass dieses wiederum am Stimmvolk scheitern würde, habe man darauf verzichtet. Also bringe es nichts, jetzt doch ein solches zu fordern, zumal der neue Anlauf zum Gesetz in der Pipeline ist.

Es mache Sinn, diesbezüglich die Bundesgesetzgebung abzuwarten, sagte Energiedirektor Stephan Attiger. Die GLP-Motion gehe noch weiter als das letzte, gescheiterte Energiegesetz, darum lehne der Regierungsrat diese ab. Das tat der Grosse Rat ebenfalls, mit 88 zu 49 Stimmen.