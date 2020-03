Aargauer Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel: «Ich musste meinen Vater überzeugen, dass ich einkaufe»

Die Aargauer CVP-Nationalrätin und Präsidentin der nationalrätlichen Gesundheitskommission, Ruth Humbel, eilt derzeit fernmündlich von einem Medientermin zum nächsten. Sitzungen und Besprechungen hält sie via Skype ab. Seit zwei Wochen ist sie im Home-Office. Sie ist mit ihrem Mann in Birmenstorf daheim. Als frühere erfolgreiche Spitzenathletin geht sie derzeit fast nur noch zum Joggen im Wald aus dem Haus und zum Einkaufen im Dorfladen, in der örtlichen Bäckerei und Metzgerei.

Wird die Gesundheitskommission jetzt vom Bundesrat konsultiert? Wieder kommt ein Nein: «Der Bundesrat hat Fachspezialisten als Berater, zudem müssen die Entscheide in so kurzer Frist gefällt werden, dass solche Konsultationen in so einer Krisensituation halt wegfallen.» Das ist aber auch ein Grund, warum sie sehr für die soeben beschlossene ausserordentliche Coronasession ab 4. Mai ist: «Das Parlament hat die Aufsicht über die Exekutive, und muss sie wahrnehmen. Unsere Kommission wird vor der Session tagen und einen Mitbericht zu den dringlichen Krediten erstellen.» Die Kommission ist auch zuständig für die Vorberatung der Notrechtsverordnungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung und Erwerbsersatzordnung. Zudem kann sie den Bundesrat gewissermassen als Soundingboard unterstützen.

Auch andere Schlüsse drängen sich angesichts der Engpässe bei Schutzmasken, Coronatests und ersten Medikamenten auf. Schon im Dezember habe ein Bericht des früheren BAG-Chefs Thomas Zeltner zum Pandemieplan zuhanden des Bundesrats gezeigt, dass alle Akteure ihre Verantwortung für die Pflichtlager vernachlässigt haben: «Die Vorgaben wurden von niemandem eingehalten, wohl auch, weil sich niemand mehr eine derartige Jahrhundert-Pandemie vorstellen konnte oder wollte.»

Nach der Krise unbedingt den Pandemieplan überarbeiten

Wenn die Krise überstanden ist, müsse man unbedingt den Pandemieplan überarbeiten, die Verantwortlichkeiten klar machen und durchsetzen, fordert Humbel. Auch die Tauglichkeit der Infrastruktur sei dann ohne Scheuklappen zu prüfen, und wie man zu mehr Gesundheitspersonal komme. Zudem, welche Medikamente (auch Antibiotika) man künftig wieder in Europa oder in Zusammenarbeit mit der heimischen Pharma-Industrie am besten in der Schweiz herstellen müsse, um in der Krise unabhängiger und handlungs­fähiger zu sein: «Da dürfen wir nicht mehr bloss auf den tiefsten Preis schauen, wir müssen die Versorgungssicherheit garantieren.»

Vor Jahren kämpfte Humbel vergeblich für Seruminstitut

Sie findet es «äusserst bedenklich, dass die Schweiz heute für Gesundheitsgüter kämpfen muss, die bloss EU-Länder transitieren sollten. Hier zeigt sich: Die EU scheint ein Schönwettermodell zu sein. In der Krise macht jedes Land, was ihm am meisten nützt». Humbel hat vor Jahren mit einem Vorstoss verlangt, die Biotechfirma Berna, das ehemalige Serum- und Impfstoffinstitut der Schweiz, das ins Ausland verkauft werden sollte, hier zu behalten: «Das hätte 12 Millionen Franken gekostet. Das war offenbar zu viel. Jetzt ist die Firma längst weg.» Staunen musste sie in der Frühlingssession, dass als erster Thomas Aeschi (SVP) nach einem Sessionsabbruch rief: «Ausgerechnet er, der 2012 gegen das Epidemiegesetz, das für den Fall einer Pandemie Kompetenzen von den Kantonen an den Bund verlagert, gestimmt hat! Wie froh sind wir jetzt um dieses Gesetz, dank dem der Bund handlungsfähig ist. Und er handelt sehr gut.»

Wenn sich die Lage beruhigt, alle testen, bevor die wieder arbeiten?

Jetzt hofft sie, wie alle andern auch, dass die Zahl der Neuansteckungen endlich sinkt, was zeigen würde, dass die geltenden Massnahmen Wirkung zeigen. «Alle Massnahmen sind ja darauf ausgerichtet, die Fallzahlen abzuflachen, damit das Gesundheitswesen nicht kollabiert.» Humbel drängt aber nicht auf Corona-Massentests. Ein Erfolg sei schon, dass die Zahl seriöser Tests von 2000 auf 8000 pro Tag habe erhöht werden können. Wenn sich die Lage hoffentlich bald etwas entspanne, könne es aber Sinn machen, Leute, die wieder zur Arbeit gehen, vorher zu testen.