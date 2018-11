Ob Take-Away-Verpackungen, Post-It-Zettel oder leere Kaffeebecher: Nicht nur in Haushalten, sondern auch in den Abfalleimern von Bankfilialen, Verkaufsgeschäften oder Büros landet viel Material.

Dieser nicht betriebsspezifische, haushaltsähnliche Müll gilt als Siedlungsabfall. Wenn die Gemeindeangestellten auf Abfalltour sind, entsorgen sie bisher nicht nur die Müllsäcke von Privathäusern, sondern auch diejenigen von Firmen – jedenfalls bis Ende Jahr. Ab 2019 gilt eine neue Bestimmung, nach der die Gemeinden den Abfall von Grossunternehmen nicht mehr entsorgen dürfen. Die Gemeindeangestellten müssen auf ihrer Entsorgungstour an Abfallsäcken vorbeifahren, die Firmen mit schweizweit mehr als 250 Vollzeitstellen gehören.

Ursprung: Vorstoss von 2006

Das heisst, dass sich diese Unternehmen ab dem nächsten Jahr selber darum kümmern müssen, wie ihr Siedlungsabfall entsorgt wird. Sie können beispielsweise private Entsorgungsunternehmen engagieren, die den Müll für sie holen und entsorgen. Den Gemeinden geht so ein Teil der Abfallgebühren verloren, obwohl die Entsorgungstouren meist nicht kürzer werden. Für die Unternehmen bedeutet die neue Regel mehr Aufwand, für die Gemeinden weniger Geld.

Die neue Abfallregelung geht auf einen Vorstoss des damaligen Ständerats Carlo Schmid (CVP) aus dem Jahr 2006 zurück. In diesem verlangte er, dass das Entsorgungsmonopol der Gemeinden aufgehoben und so der Wettbewerb angekurbelt wird. Dabei wurde verlangt, dass die Regel alle Firmen mit mehr als zehn Mitarbeitenden betrifft. Eine Gegenmotion von Nationalrat Kurt Fluri (FDP) verlangte 2011 zwar ebenfalls eine Lockerung und die Abschaffung des Monopols, setzte die Grenze dann bei 250 Vollzeitstellen – und diese Vorgabe wird nun umgesetzt.

Banken haben vorgesorgt

Wie reagieren grosse Unternehmen im Aargau auf die neue Regelung? «Für uns ergibt sich kein Mehraufwand», sagt Ursula Diebold, Pressesprecherin der Aargauischen Kantonalbank (AKB). Für den Standort Aarau habe die AKB bereits ein neues Abfallkonzept erarbeitet, womit sich die Regel erübrige. Dabei werde der Abfall von einem Entsorgungsunternehmen abgeholt. «So wird die Abfallmenge zusätzlich reduziert und wiederverwendbare Materialien besser verwertet», so Diebold.

Die Neue Aargauer Bank begrüsst die Liberalisierung, obwohl sie selber nicht davon profitiere. «Die NAB wird ihre Abfallentsorgung wie bisher handhaben», sagt Sprecher Roland Teuscher. Den häufigsten Abfall, nämlich Papier, entsorge die Bank bereits heute selber. Aus Vertraulichkeitsgründen werden alle Papierdokumente geschreddert. «Die übrigen Abfälle werden standesgemäss getrennt, sind bezüglich Menge aber vernachlässigbar», so Teuscher.

Im Detailhandel wird die neue Regelung ebenfalls zum Thema. So beispielsweise bei Triumph in Bad Zurzach, wo der Abfall der Filialen – hauptsächlich Verpackungen, die für den Transport der Produkte gebraucht wurden – heute noch über die Gemeinden oder im Fall von Einkaufszentren über deren System entsorgt wird. «Eine Evaluierung anderer Anbieter von Entsorgungsdiensten auf dem freien Markt ist jedoch vorgesehen und wird zeitnah durchgeführt», sagt Triumph-Mediensprecherin Vivien Nijhuis.

«Ökologisch nicht sinnvoll»

Während sich Banken und Detailhändler nicht am neuen Konzept stören, hat man in Baden Mühe damit. «Aus ökologischer Sicht ist das nicht sinnvoll», findet Thomas Stirnemann, Leiter des städtischen Werkhofs. Während die Gemeinde den Abfall in einer einzigen Tour einsammeln könne, könnte es sein, dass diverse Privatanbieter eine weite Strecke für ein einziges Unternehmen fahren. Für die Privatunternehmen würde es sich hingegen lohnen: «Mit einer Anfahrt können sie eine grosse Menge Abfall mitnehmen», so Stirnemann. Die Stadt dürfte finanziell aber nicht unter der neuen Regelung leiden. «Sonst müssten wir die Abfallgebühren vielleicht erhöhen.»

Andere Gemeinden stören sich nicht an der Änderung. In Aarau und Brugg lassen die meisten Grossfirmen ihren Abfall schon heute durch Privatunternehmen entsorgen. Die finanziellen Folgen dürften für die Städte deshalb minim sein: In Brugg rechnet man mit keinen Verlusten, wie Stadtammann Barbara Horlacher sagt. Aarau erwartet laut Stadträtin Suzanne Marclay-Merz einen Umsatzrückgang im hohen dreistelligen Bereich.