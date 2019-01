Sie hatten warme Socken, Kleidung, Mützen, Decken und Schlafsäcke dabei, als sie sich am 23. Dezember mit zwei Autos auf den Weg nach Bosnien machten. Der Aargauer Stefan Dietrich und sein Team von «Help Now» verbrachten die Feiertage damit, Menschen auf der Flucht und in Not zu helfen. Stefan Dietrich hat die Hilfsorganisation vor drei Jahren mitgegründet, diese ist heute Teil von Netzwerk Asyl.

Das Team von «Help Now» besuchte bei seinem Einsatz drei Flüchtlingscamps. Das erste in Bihac, wo schätzungsweise 2100 Flüchtlinge leben (davon zirka 200 Kinder), das zweite in Velika Kladusa, wo etwa 690 Personen ausharren. Beide Camps werden durch die «International Organisation for Migration» (IOM) geführt, eine UN-Organisation. Das dritte Camp befindet sich in Salakovac bei Mostar und wird vom bosnischen Staat geführt. Dieses beherberge 250 Menschen, die Hälfte davon Kinder, wie Dietrich sagt. Salakovac sei das einzige Lager, in dem humane Bedingungen herrschten.

Radiatoren gegen die Kälte

In Bihac und in Velika Kladusa fehle es hingegen an vielem: «Die Bedingungen vor Ort sind menschenunwürdig», so Dietrich. In Bihac diene eine ehemalige Fabrikhalle als Camp, darin sind Container und Zelte aufgestellt: «Grundsätzlich war es dunkel und kalt, es stank und alles war dreckig.» Ausserdem sanken die Temperaturen um Weihnachten auf bis zu minus vier Grad: «Viele Container waren unbeheizt. Wir kauften deshalb 37 Radiatoren», sagt Stefan Dietrich.