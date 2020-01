Aargauer Finanzausgleich: Ist mehr Geld nötig?

Die Regierung möchte auf das nächste Jahr für natürliche Personen einen Steuerzuschlag für den Finanzausgleich einführen. Im Gegenzug soll die ordentliche Kantonssteuer gesenkt werden, sodass die Gesamtbelastung gleich bliebe, für Firmen gar ganz leicht sänke.

In einer ersten kleinen Umfrage signalisiert Dieter Egli, Co-Fraktionspräsident der SP im Grossen Rat, Verständnis für das zusätzliche Steuerprozent für den Finanzausgleich, falls der Bestand des Ausgleichstopfs tatsächlich so schnell schrumpft, wie es die Regierung erwartet. «Wir wollen ja unsere kleinräumige Gemeindestruktur. Diese hat aber ihren Preis, auch das wissen wir.» Ob im Gegenzug die Kantonssteuer gleich stark sinken soll, komme schon auf das Gesamtpaket an, antwortet Egli kritisch-vorsichtig: «Wenn quasi als Mitnahmeeffekt die Unternehmen entlastet werden sollen, hätten wir grösste Vorbehalte, und müssten vor einem Entscheid die genauen Rahmenbedingungen kennen.»