Sowohl gesamthaft als auch in den einzelnen Ausgleichsgefässen liege der Umfang der Beiträge und Abgaben nahe am Vorjahr, teilte das aargauische Departement Volkswirtschaft und Inneres am Dienstag mit. Wie erwartet, zeichne sich das neue Modell durch eine deutlich höhere Konstanz und Berechenbarkeit aus als das bisherige Finanzausgleichsmodell.

Auch aus Sicht der einzelnen Gemeinden sind die Beiträge und Abgaben überwiegend stabil. Grössere Abweichungen können dort resultieren, wo sich durch stark veränderte Steuererträge ein entsprechender Einfluss auf den Normsteuerertrag ergibt.

Der Finanzausgleich setzt sich aus dem Ressourcenausgleich und dem Lastenausgleich zusammen. Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft erhalten Beiträge aus dem Ressourcenausgleich, während Gemeinden mit überdurchschnittlicher Finanzkraft Abgaben leisten.

Aus dem Lastenausgleich erhalten jene Gemeinden Beiträge, die in den Bereichen Bildung und Soziales sowie aufgrund räumlich-struktureller Gegebenheiten überdurchschnittliche Lasten zu tragen haben. Unterdurchschnittlich belastete Gemeinden leisten Abgaben.

Erstmals Ergänzungsbeiträge

Der neue Finanzausgleich sieht Ergänzungsbeiträge für jene Gemeinden vor, die trotz Finanzausgleichszahlungen ihren Haushalt nur ausgeglichen gestalten können, wenn sie den Steuerfuss um mehr als 25 Prozentpunkte über das kantonale Mittel anheben würden.

Ergänzungsbeiträge werden erstmals für das Jahr 2020 gesprochen. Die eingegangenen Gesuche werden momentan vom zuständigen Departement bearbeitet. Der Entscheid über die Ausrichtung von Ergänzungsbeiträgen erfolgt im September 2019 durch den Regierungsrat.

In den ersten vier Jahren nach Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichs, der auf 2018 eingeführt wurde, werden Übergangsbeiträge ausgerichtet. Diese Beiträge erhalten alle Gemeinden, deren Finanzhaushalt durch den Systemwechsel beim Finanzausgleich und die Veränderungen bei der Aufgabenteilung um mehr als zwei Steuerfussprozente zusätzlich belastet wurde.

87 Gemeinden haben bis zum Jahr 2021 Anspruch auf Übergangsbeiträge. Dieser Betrag nimmt aufgrund der gesetzlichen Regelung jedes Jahr um 25 Prozentpunkte ab. Für das Jahr 2020 sind dafür rund 8,3 Millionen Franken erforderlich.