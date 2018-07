Es gilt abzuwägen: ist es wichtiger, für eine paar Minuten einige Feuerwerkskörper am Nachthimmel leuchten zu sehen, oder auch in den nächsten Wochen genügend Trinkwasser zu haben?», sagt Urs Ribi, Abteilungsleiter Feuerwehrwesen bei der Aargauischen Gebäudeversicherung.

Er mahnt: «Auch die Aargauer Feuerwehren löschen mit Trinkwasser. Wollen wir wirklich das Risiko von Bränden eingehen und damit auch die Gefahr, die in einigen Regionen bereits knappe Ressource Trinkwasser noch mehr zu schmälern?» Der Aargau sei meistenorts sehr trocken und damit die Brandgefahr auch im bewohnten Gebiet sehr hoch. Dazu kämen die nach Sonnenuntergang aufkommenden Winde: «Wenn es jetzt brennt, dann steigt durch den Funkenflug die Übergriffsgefahr auf Nachbargebäude drastisch», so Ribi.

Christian Sigl, der Kommandant der Regionalfeuerwehr Rietenberg in Villmergen, spricht das Problem Löschwasser an: «Es kann ja nicht sein, dass einzelne Gemeinden in der Region bereits zum Wassersparen aufrufen müssen, wir aber mit Feuerwerk die Brandgefahr erhöhen und damit die Wahrscheinlichkeit, dass viel kostbares Wasser zum Löschen verwendet werden muss.

Lasershow statt Feuerwerk

Sigl sagt, dass nicht nur Sträucher und Hecken so trocken sind, dass sie «wie Zunder brennen» würden, sondern auch der verdorrte Rasen in den Vorgärten. «Ich will kein Spielverderber sein. Doch in der aktuellen Situation Feuerwerk zu zünden wäre zu gefährlich.»

Der Villmerger Feuerwehrkommandant weist auf die aktuellen Feuerwehrreglemente hin: «Wenn jemand trotz Verbot Feuerwerk zündet und es zu einem Brand kommt, dann muss dieser jemand für die Einsatzkosten der Feuerwehr aufkommen, wenn man ihn erwischt.»

Bereits reagiert hat die Stadt Bremgarten: Das traditionelle Feuerwerk über der Reuss fällt aus. «Dafür wird um 2215 Uhr eine 15-minütige Lasershow mit Musikbegleitung den Himmel über den Casinoplatz erstrahlen lassen – dies ganz ohne Rauch und Gestank», teilt Bremgarten Tourismus mit.