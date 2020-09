Aargauer Fasnachts-Anlässe: Welche abgesagt wurden – und welche stattfinden

Veranstalten Sie einen Fasnachts-Anlass im Aargau? Schreiben Sie uns, ob er stattfindet oder abgesagt wird. Sie erreichen uns unter online@chmedia.ch oder via Whatsapp: 079 858 34 12. Diese Veranstaltungen wurden abgesagt Gebenstorf: Anlässe der «Häxeschränzer

Die Coronakrise hat auch die Aargauer Fasnacht erreicht. Als erste bedeutende Guggenmusik haben die «Häxeschränzer» alle Veranstaltungen der kommenden Fasnacht abgesagt. Die Corona-Schutzbestimmungen seien nicht umsetzbar. Gestrichen ist die Fasnachtseröffnung am 11.11.2020, die «Häxebocknacht» im Januar und die guggen-eigene Fasnachtstournee.

Möhliner Fasnacht

Wegen Corona finden 2021 in der Fasnachtshochburg Möhlin erstmals seit dem zweiten Weltkrieg keine Umzüge statt. An den beiden Umzügen in Möhlin nehmen normalerweise jedes Jahr 1000 aktive Fasnächtler und rund 15’000 bis 20’000 Zuschauer teil.

Guggen-Open-Air Windisch

Die Gemeinde Windisch hat den Kinderfasnachtsumzug sowie alle weiteren geplanten Fasnachtsfestivitäten abgesagt. Darunter fällt auch das Guggen-Open-Air auf dem Campusplatz. Erlinsbach: Speuzer Fasnacht abgesagt

"Aufgrund der erheblichen Planungsunsicherheit und dem grossen finanziellen Risiko im Falle einer kurzfristigen Absage der Fasnacht oder dem Ausbleiben des Publikums sowie den bedeutenden gesundheitlichen Aspekten, haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, die Fasnacht 2021 abzusagen", so das Erlinsbacher Fasnachtskomitee (FAKO).

Hoffen und Bangen: Diese Veranstaltungen stehen auf der Kippe Laufenburger Fasnacht Einen definitiven Entscheid hat es bei den Laufenburgern Fasnachtsvereinen noch nicht gegeben», so Martin Schmid vom OK Städtefasnacht. Er verhehlt jedoch nicht, dass er «eher schwarz sieht» für die Durchführung der grenzüberschreitenden Städtlefasnacht. «Eine halbe Städtlefasnacht wird es jedenfalls nicht geben», so Schmid. Dies auch mit Verweis auf die strikter ausgelegte Coronaverordnung in Baden-Württemberg. Dort sind Grossveranstaltungen – ab 500 Personen verboten. Eine endgültige Entscheidung will man in Laufenburg im Oktober fällen. Rheinfeldener Fasnacht

Roger Wendelspiess, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden, spricht von einem schwierigen Entscheid, einem Abwägen zwischen Risiko und dem Pflegen einer kulturellen Tradition. «Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es keine Fasnacht geben wird. Die Gesundheit geht hier einfach vor», so Wendelspiess. Der Entscheid, ob und wie allenfalls die Fasnacht in der Zähringerstadt stattfindet, wird am Wochenende gefällt. Fasnacht in Kaiseraugst Mathias Hassler, Obmann des Fasnachtskomiteés Kaiseraugst, betont, dass die Lage sich ja jederzeit ändern kann, auch noch im Januar und dass man auch die Entscheidung der umliegenden Gemeinden miteinbeziehen müsse. Eine kurzfristige Komplettabsage kann daher nicht ausgeschlossen werden», so Hassler.

Trotz Corona: Hier wird gefeiert Fasnacht in Kaisten