Aargauer Fasnacht Ein Basler am Schüürball in Unterlunkhofen: Gugge-Bravo-Hits vom Feinsten Premiere für mich als Basler an einem Gugge-Ball im Aargau. In Unterlunkhofen bei den Sumpfer-Stilzli wurden meine anfänglichen Zweifel innert weniger Minuten komplett beseitigt.

Impressionen vom Schüürball 2023 in Unterlunkhofen, organisiert durch die Guggenmusik Sumpfer Stilzli Kelleramt. Dominic Kobelt

«Oh let me find my piece of heaven.» Wenn Steve Lee und die Gotthard-Hochzeiten so richtig zelebriert werden, dann in Unterlunkhofen. Wer jetzt an eine reine Bravo-Hits-Party mit Schweizer Touch denkt, der liegt aber komplett falsch. Denn wir reden hier von der Fasnacht im Aargau.

Ich muss zugeben, als Basler bin ich mir so etwas nicht gewohnt. Bravo Hits und Fasnacht. Bereits vor einem Jahr, als ich zum ersten Mal am Urknall in Luzern war, wirkte es auf mich als Fasnächtler leicht befremdlich, dass an jeder Ecke Musik lief, die grundsätzlich nichts mit der Fasnacht zu tun hatte.

Nicht wiederzuerkennen

Aber auch der traditionellste Fasnächtler (was wir Basler halt sind) lässt sich eines Besseren belehren. Denn wow, was haben die Sumpfer-Stilzli seit dem Dienstag für eine Arbeit geleistet. Kleiner Throwback: Montag, 20.02.2023, Schminken im Schulhaus Unterlunkhofen. Die Turnhalle, sie ist leer. Bereits damals wird mir angekündet, dass diese nicht wiederzuerkennen sei.

Samstag, 20:11 Uhr. Der Bus ist voll. Die Schlange ist lang. Kurzes Umziehen vor Ort. Die erste Besichtigung, sie ist beeindruckend. Wie viel Herzblut wurde investiert, damit diese Turnhalle genau so aussieht? Unglaublich viel, denn sie ist wirklich nicht wiederzuerkennen.

Aus der leeren Turnhalle ist eine aufwendig dekorierte Fasnachtslocation geworden. Dominic Kobelt

Denn das, was man jetzt sieht, macht dem Namen «Schüür-Ball» alle Ehre. Wunderbare Holzverkleidungen hinterlassen bei den partywilligen Fasnachtsgästen den Eindruck, dass sie sich wirklich in einer Scheune befinden. Seit Dienstagmorgen wurde aufgebaut.

Ein Basler an der Aargauer Fasnacht Fasnacht, Federer, FCB. Die heiligen drei «F», die unantastbare Basler Dreifaltigkeit. Ich bin Fasnächtler seit ich denken kann. Meinen ersten «Morgestraich» habe ich mit fünf Jahren erlebt. Kurz darauf habe ich selbst aktiv begonnen, Fasnacht zu machen und habe das Piccolospielen erlernt. 2005 folgte meine erste Fasnacht als Aktiver. Nun geht es in diesem Jahr für mich bereits an die 18. Fasnacht. Zeit also, den Blick über die Kantonsgrenzen zu werfen. Und wo bietet sich dies besser an als im Kanton Aargau, wo ich momentan als Stagiaire bei der «Aargauer Zeitung» angestellt bin.

Neben der Halle gibt es zusätzlich einen Aussenbereich, mit einem grossen beheizten Festzelt. Bühnen und Bars stehen bereit. Jede halbe Stunde gibt es ein Guggenkonzert. In der Mitte der Halle steht eine Drehbar, die sich wie das Schilthorn-Restaurant um die eigene Achse dreht. Darauf hat der DJ seinen Platz. Das Erlebnis ist grossartig. Die Guggen mit ihren Konzerten sorgen für eine Bravo-Hits-Party, die ein klassischer DJ nicht liefern kann.

Durchmachen und Aufräumen

Denn was die Guggen an Motivation und Liebesmühe in ihre Performance investieren, ist absolut ehrenwert. Auch die als Hauptact angekündigte «Gugge 3000» heizt dem Publikum vom Dach der Drehbar aus mit ihren Hits ein. Denn Rafael Graf (bekannter als Luzerner Rapper «Effe») und Marc Reichen sind nicht umsonst mit ihrer Musik auf Platz 2 der Schweizer Albumcharts eingestiegen.

Schüürball aus der Guggensicht – das hat auch unseren Basler Fasnächtler beeindruckt. Dominic Kobelt

Ein kleiner fader Beigeschmack bleibt aber: Ich hätte mir gewünscht, dass sie von einer Gugge und nicht von einem DJ begleitet werden. Denn das ist ja genau der Grund, der sie zum Verkaufsschlager gemacht hat. Der Stimmung in der zur «Schüür» umgewandelten Turnhalle tat dies aber keinen Abbruch.

Doch es gibt schlicht und ergreifend einen Gewinner an diesem Abend. Und das sind die Sumpfer-Stilzli. Sie haben einen wunderbaren Abend gestaltet und für richtig viel Stimmung gesorgt. Gefestet wurde bis tief in die Nacht, doch mit dem Party-Ende beginnt für einige der Sumpfer-Stilzli bereits die nächste Schicht. Sie gehen nicht ins Bett und beginnen mit den ersten Aufräumarbeiten.

Diese Schicht dauert bis um 15 Uhr am Sonntag. Meine Schicht in Unterlunkhofen ist bereits etwas früher zu Ende, damit ich noch irgendwie nach Basel komme. Selig und voller neuer Eindrücke, fahre ich nun meiner eigenen Fasnacht entgegen, die am Montagmorgen um 4 Uhr offiziell mit den Worten «Morgestraich, Vorwärts, Marsch!» beginnt.