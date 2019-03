Sie sind klein, lautlos und damit fast unsichtbar. Sie filmen dort, wo Fahrverbote aufgestellt sind und überführen jene, die die Fahrverbote missachten. Die empfindlichen Bussen lassen dann nicht lange auf sich warten. Wer ein Fahrverbot missachtet, zahlt 100 Franken Busse.

Die Aargauer SVP Grossrätin Stefanie Heimgartner findet dies eine reine Schikane und Abzocke. Die Fahrverbote, die Autofahrer davon abhalten sollen durch die Stadt zu fahren, würden Zubringer schikanieren. Durch die Stadt würde nur fahren, wer dort auch durch müsse. Den Weg durch die Stadt würde niemand freiwillig als reine Abkürzung wählen, so Heimgartner zu Tele M1.

Die Meinung der Bevölkerung ist gespalten

Die Fahrverbotskameras scheinen im Aargau jedoch ein beliebtes Kontrollmittel zu sein: In Baden gebe es eine, in Brugg sogar drei und in Aarau sowie Rheinfelden jeweils eine.

Die Meinung der Bevölkerung ist gespalten. Während einige die Kameras als Kontrollmittel begrüssen, finden Andere, dass das Fahrverbot für Gewerbetreibende, die ein Geschäft in der Stadt haben nicht gelten sollte.

«Vier- oder Fünfundzwanzig Bussen»

Tele M1 sprach mit Sybille Müller von der Metzgerei Müller in Baden, deren Geschäft sich ganz in der Nähe der Kamera befindet. Für ein Grillfest seinen sie mit ihrem Wagen an einem Tag mehrmals durch die Stadt gefahren. Sie ahnten nichts - bis dann die böse Überraschung im Briefkasten lag: «Es sind vier- oder fünfundzwanzig Bussen gekommen. Alle einzeln verpackt.»