Die EVP wurde 1919 gegründet und machte sich in den vergangenen 100 Jahren oft für den Sonntag als Ruhetag stark. Es sei der Partei wichtig, den vielen Menschen, die am Sonntag arbeiten, für ihren Einsatz zu danken, heisst es in einer Mitteilung. Am Sonntag verteilten EVP-Mitglieder in 100 Betrieben und Institutionen im Aargau einen Znünikorb als Dankeschön.