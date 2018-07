Die Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK) anerkennt, dass das Energiegesetz an die Vorgaben des Bundes angepasst werden muss, und befürwortet eine Anpassung auch im Grundsatz, heisst es in der Stellung-nahme. Der aktuellen Vorlage stehe man allerdings kritisch gegenüber. Das Problem sei eine zu starke Anlehnung an die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn).

Diese seien zu detailliert, fokussierten zu sehr auf einzelne Bauten, wo eine grossräumige Betrachtung zielführender wäre, und basierten auf einem veralteten Technologiestand. Die AIHK bezweifelt, dass mit dieser Vorlage das Ziel erreicht werden kann. Die Volksabstimmung in Solothurn am 10. Juni habe gezeigt, dass ein mit neuen Vorschriften und Einschränkungen überladenes Energiegesetz spätestens an der Urne keine Chance habe. Die von Marianne Wildi präsidierte AIHK empfiehlt, die Vorlage im Hinblick auf die Debatte im Parlament deutlich zu «entschlacken».

Der Vorstand des Aargauischen Gewerbeverbands (AGV) lehnt die Vor-lage in der jetzigen Form ab. Die vorgesehenen Massnahmen beträfen das Aargauer Gewerbe in erheblicher Form, da die Gewerbetreibenden von den staatlichen Verpflichtungen betroffen seien, hält der von Kurt Schmid präsidierte Verband fest. In verschiedenen Branchen seien aber die Margen teilweise derart niedrig, dass sich einige Gewerbebetriebe die Umsetzung gewisser Massnahmen schlicht nicht leisten könnten. Die Gesetzesänderungen würden zu einem erheblichen bürokratischen Mehraufwand führen, dem ein zu geringer Nutzen entgegenstehe,

befürchtet der Gewerbeverband.

Nein zur Vorlage sagt der Hauseigentümerverband (HEV) Aargau. Sie sei unwirtschaftlich, bevormundend, wenig ökologisch. Die Position des von SVP-Nationalrat Hansjörg Knecht präsidierten Verbandes hat die AZ schon früher ausführlich vorgestellt.

In grossem Kontrast zu diesen Positionen steht jene des Vorstands des Bauernverbandes Aargau (BVA). Der Verband stimmt den vorgeschlagenen

Änderungen des Energiegesetzes zu. Die Bauern setzten seit vielen Jahren auch bei der Energie auf Nachhaltigkeit, schreibt Geschäftsführer und Grossrat Ralf Bucher, und fügt optimistisch an: «Die Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen dürfte demnach wenig Probleme bereiten.» (MKU)