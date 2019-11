Aargauer des Jahres: Im Final steht ein reines Männer-Trio

Der dreifache Familienvater hat 2017 seinen Job aufgegeben, um älteren einsamen Menschen mit seinem neu erfundenen Beruf als «Soulman» kostenlos seine Zeit zu widmen. Der Seelenmensch besucht einsame, hilfsbedürftige Senioren zu Hause oder im Heim und schenkt ihnen Lebensfreude, indem er ihnen zuhört und persönliche Wünsche erfüllt. Der von ihm gegründete Verein lebt von Spenden und Gönnern. Ob das in Zukunft so bleibt, weiss David Spielmann nicht.

Der Sportler feierte 2019 beim Innerschweizer Schwingfest seinen 5. Kranzfestsieg. Das machte ihn zum Mitfavoriten beim Eidgenössischen Schwingfest in Zug. Kurz zuvor zog er sich eine Sehnenverletzung zu. Doch Nick Alpiger kämpfte sich mit seinem unbändigen Willen zurück und legte in Zug den Topfavoriten auf den Rücken. Doch dann macht ihn seine erneut aufgebrochene Verletzung zum tragischen Helden und lässt seinen Traum vom Schwingerkönig vorerst platzen.

Per Online-Voting seinen Favoriten unterstützen

Bis am 16. November um 12 Uhr können die Aargauerinnen und Aargauer unter www.nab-award.ch ihrem Favoriten die Stimme geben. Die Online-Stimmen zählen schliesslich 50 Prozent, genau so wie jene der Gäste an der Preisverleihung im Badener Trafo. Wer am meisten Stimmen erhält, wird «Aargauer des Jahres 2019» und erhält den begehrten NAB-Award.

Parallel zur Award-Verleihung er halten drei wohltätige Institutionen einen Check vom NAB Charity Verein. NAB-CEO Roland Herrmann: «Wir können drei tolle Projekte unterstützen: den Rollstuhlsportverein ‹zeka Rollers Aargau›, den Verein ‹Paxion›, der ein psychosoziales Angebot für Geflüchtete einführt und den Verein ‹KiZ Kinderzeit›, der sich für Kinder in Asylunterkünften in der Region Aarau engagiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Spendenziel von 70'000 Franken übertreffen werden.»