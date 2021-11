«Fortyseven» «Die Zweifel an Botta verstand ich nie»: Thermalbad-Investor Benno Zehnder über 15 Jahre voller Widerstände

Am Sonntag eröffnet in Baden die neue Wellness-Therme. Nun sagt Benno Zehnder erstmals, wie er auf die Idee kam, ein neues Bad bauen zu lassen. Und er erzählt, wie er es bei Gesprächen in Basel geschafft hat, die Aktienmehrheit der Verenahof AG zu erlangen. Das neue Bad, ist er überzeugt, «wird ein Riesenerfolg».