Covid Aargau zählt so viele Coronatests wie noch nie: Die AZ beantwortet die 12 wichtigsten Fragen zum Testbetrieb

Es wird so viel getestet wie noch nie, und die Termine in den grossen Testzentren sind weit im Voraus ausgebucht. Wo gibt es im Aargau alternative Testmöglichkeiten? Wie sieht es an Veranstaltungen aus? Und wer darf überhaupt ein Testzentrum betreiben?