Aargauer Contact Tracing überlastet: Nun werden Zivilschützer aufgeboten – Verzögerungen möglich

Das Aargauer Contact-Tracing-Center ist angesichts der stark gestiegenen Fallzahl nicht mehr in der Lage, alle Erkrankten und deren Kontaktpersonen abzutelefonieren. Deshalb werden ab Freitag Zivilschützer im Contact Tracing eingesetzt. Ausserdem wird das Verfahren angepasst.

Nur noch 0,2 Kontaktpersonen pro Corona-Fall

Die Überlastung der Contact Tracer hat zu der grotesken Situation geführt, dass fast gleich viele Erkrankte in Isolation sind wie Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Kurven haben sich in der letzten Woche angenähert. Am Donnerstag dürften es sogar mehr Isolierte sein.