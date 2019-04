Das Walliser Kantonsgericht hätte nicht in Einzelbesetzung über die Verwahrung des Aargauer Sexualstraftäters U.B. (69) entscheiden dürfen. Das hat das Bundesgericht festgestellt, in dem es die Beschwerde des Triebtäters an die Vorinstanz zurückweist. U.B. wird also noch einmal in Sion vor die Richter treten.

U.B. wuchs im Aargau auf und wurde als „Chloroform-Unhold“ bekannt, nachdem er von 1977 bis 1979 nachts in über 50 Häuser einstieg, vor allem in der Region Lenzburg-Seetal, im Freiamt, dem Wynental und Aarau. Abgesehen hatte er auf junge Märchen, die er in ihren Betten schlafend vorfand. U.B. betäubte sie mit in Trychloräthylen getauchte Wattebäusche und missbrauchte sie sexuell. Er wurde 1979 geschnappt, verbüsste eine Gefängnisstrafe und siedelte nach seiner Entlassung ins Wallis um, wo er nach dem gleichen Schema weiter delinquierte. Unter anderem stieg er in die Ferienkolonie Fiesch und in ein Nobelinternat ein. Erst 2007 wurde er erneut gefasst und in zweiter Instanz zu 11 Jahre und 8 Monaten Gefängnis verurteilt, aufgeschoben zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme verurteilt. Diese lief im September 2017 ab. Die Walliser Behörden verpassten es, rechtzeitig eine Anschluss-Massnahme anzustreben und behielten U.B. rund vier Monate ohne gültigen Hafttitel hinter Gittern, bevor sie eine rechtmässige Sicherheitshaft anordneten – auch hier wurden sie vom Bundesgericht gerüffelt.