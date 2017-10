Die Meldung von «Radio Energy» machte letzte Woche grosse Schlagzeilen: Die Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) kündigten drei Tramchauffeuren fristlos, weil sie während der Fahrt ihr Handy benutzt hatten. Anfang Oktober machte der «Blick» einen Fall publik, in dem ein Busfahrer im Zürcher Oberland am Steuer an seinem Tablet hantierte.

VBZ-Sprecherin Daniela Tobler sagte, in den Fahrdienstvorschriften sei das Verbot von Handys und Tablets geregelt «und alle Chauffeure wissen, dass es ein grober Verstoss gegen die Regeln ist». Ein grundsätzliches Handyverbot ist in Zürich kein Thema: «An den Endhaltestellen hat das Fahrpersonal Pausen. Da wäre es unangebracht, wenn die Chauffeure auf ihr Smartphone oder Tablet verzichten müssten.» Auch an anderen Haltestellen sei ein Blick aufs Handy erlaubt, wenn das Fahrzeug gesichert sei.

Entlassungen auch im Aargau

Auch im Aargau gab es schon Fälle, in denen Buschauffeure bei der Fahrt mit elektronischen Geräten hantierten. «Leider gab es bei uns schon eine Verwarnung und eine Kündigung», sagt Catherine Spiegel, Leiterin Personal bei der Limmat Bus AG.

Die Firma betreibt unter anderem die Schnellbuslinien von Bremgarten und Remetschwil nach Zürich, Kurse im Limmattal und die Verbindung zwischen Wohlen und Meisterschwanden. «Bei uns gilt Nulltoleranz beim Fahren, die Sicherheit der Fahrgäste hat absolute Priorität», betont Spiegel. Nur an der Endhaltestelle in der Wartezeit sei Chauffeuren der Gebrauch von mobilen Geräten erlaubt, zum Beispiel zur Kommunikation mit der Busleitstelle.