Aargauer Bürgerliche wollen Steuern für Firmen senken: Ist das «dringend nötig» oder droht ein «riesiges Loch» in der Kantonskasse?

Selina Egger : Mit der Steuerrevision von 2019 wollte sich der Kanton nach der Abschaffung der von EU und OECD nicht mehr akzeptierten Holdingprivilegien Handlungsspielraum schaffen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Der Aargau investierte dafür 35 Millionen Franken jährlich in Abzüge für Forschung, Entwicklung und Patentboxen. Wir von ArbeitAargau haben damals in Erwägung gezogen, das Referendum zu ergreifen, weil es im Aargau im Unterschied zu anderen Kantonen, die auch Steuerrevisionen durchführen, keinerlei soziale Kompensation gab.

Warum fordern die Bürgerlichen so rasch nach der letzten Steuergesetzrevision, die erst seit einem Jahr in Kraft ist, und die vielen Firmen Erleichterungen brachte, jetzt eine deutliche Senkung des Gewinnsteuersatzes?

Bechtold: Nein, das ist absolut nicht verantwortungslos. Die Bürgerlichen haben im Herbst 2019 mit Rücksicht auf den kantonalen Haushalt massiv zurückgesteckt - im Sinne eines Kompromisses. Sie erkannten dann aber rasch, dass die anderen Kantone reihum die Gewinnsätze massiv senkten. Jetzt steht der Aargau plötzlich an drittletzter Stelle. Es geht um die künftige Konkurrenzfähigkeit: Unsere Nachbarn Zug, Luzern, Baselland und Solothurn haben bereits oder werden demnächst deutlich tiefere Sätze verrechnen. Gewiss bringt uns Corona in eine ausserordentliche Lage, doch der Kantonshaushalt ist inzwischen stabil. Wir müssen vorausschauen und jetzt die richtigen Weichen stellen.

Bechtold: Die Rechnung 2020 bringt offenkundig trotz Corona einen hohen Überschuss, der Kanton hat bald eine halbe Milliarde in der Ausgleichsreserve, er bekommt deutlich mehr Finanzausgleich, und wohl auch erneut eine höhere SNB-Ausschüttung. Der Kanton steht also auf einem soliden Finanzfundament. Wir können und müssen jetzt handeln. Die Angst vor Firmenabwanderungen ist nämlich alles andere als ein Schreckgespenst.

Er steht in diesem Index aber immer noch an guter fünfter Stelle.

Bechtold: Es stimmt, der Aargau hat gute Standortvorteile, und eine effiziente staatliche Infrastruktur ist unverzichtbar, der Staat kann zudem diese Steuersenkung gut verkraften, wie ich schon dargelegt habe. Doch in der letztjährigen AIHK-Umfrage gaben 66 Prozent der Firmen an, die hiesige Steuerbelastung sei maximal befriedigend bis sehr schlecht. Das ist alarmierend. Der Aargau hat bei der Standortqualität erneut einen Platz verloren. Diesmal hat uns Genf überholt, dank sinkender Steuern.

Egger: Eine Steuersenkung ergäbe ein riesiges Loch in der Kantonskasse. Die Folge wären Abbauprogramme. Darunter leiden dann Bildung, Soziales und Gesundheitswesen, überhaupt der Service Public. Gerade in Coronazeiten sehen wir aber, wie unverzichtbar ein gut funktionierender Staat ist, wie zentral Dienstleister wie Post oder öffentlicher Verkehr sind und wohin jahrelange Sparmassnahmen führen können. Auf einen starken Service Public sind die Firmen genauso angewiesen wie Private. Sie bekommen für ihre Steuern sehr viel zurück.

Bechtold: Wenn der Aargau attraktiver wird, gibt es mehr Neugründungen im bzw. Zuzüge in den Aargau. So werden diese Steuerausfälle mittel- bis langfristig mehr als nur ausgeglichen. Der Weg kann nur über eine konkurrenzfähige Steuerbelastung führen. Ich sage deshalb auch, dass der von der Regierung vorgeschlagene neue Steuersatz von 15,1 Prozent nur vorläufig sein kann. Damit stossen wir bloss vom Tabellenende ins hintere Mittelfeld vor. In einem nächsten Schritt müssen wir unter die künftige Durchschnittsbelastung in den Kantonen von 14,4 Prozent kommen.

Egger: Aber so geht das doch nicht! Eine Untersuchung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes zeigt klar, dass die effektive durchschnittliche steuerliche Belastung von Firmen im Aargau 14,3 Prozent beträgt. Diese Zahl stützt sich auf einen Index der BAK Economics AG. Er wurde per 2020 bereinigt und ist vor allem für die Vergleichbarkeit zwischen den Kantonen massgebend. So ist der Aargau absolut konkurrenzfähig, zumal unsere Nachbarkantone höhere Durchschnittssätze haben.

Bechtold: Ich berufe mich auf den Bericht zur Zusatz-Anhörung. Die Firmen-Steuerbelastung beträgt in der Schweiz im Schnitt 17,8 Prozent (ordentliche Steuerbelastung in den Kantonen bisher; jeweils mit dem höchsten Satz gerechnet). Nach Umsetzung der im Rahmen der STAF beschlossenen Steuersenkungen in verschiedenen Kantonen wird dieser Durchschnitt auf 14,4 Prozent schweizweit sinken.

Egger: ich habe andere Zahlen. Für mich ist klar: Wer mehr verdient, kann und soll mehr Steuern zahlen. Der Aargau wird punkto Steuerbelastung nie mit dem Steuerparadies Zug gleichziehen können. Und wenn, dann geht Zug noch weiter runter. Doch wo soll das enden? Über so einen ruinösen Steuerwettbewerb resultieren nicht mehr, sondern immer weniger Firmensteuern. Das führt zu neuer Abbaupolitik. Da müssen wir Einhalt gebieten.

Und wie?

Egger: Firmen müssen sich wie natürliche Personen weiterhin zwingend substanziell an der Finanzierung des Staates beteiligen. Wer mehr Gewinn macht, soll und kann mehr Steuern zahlen, das ist fair. Übrigens würden von der von den Bürgerlichen geforderten Steuersenkung nur etwa fünf Prozent der gewinnstärksten und damit erfolgreichsten Firmen profitieren. Und was wäre mit den anderen?

Bechtold: Die Hälfte der Firmen zahlt die Mindeststeuer und trägt knapp zwei Prozent zu den Firmensteuern bei. Der Aargau hat relativ wenige ertragsstarke Firmen. 1320 Unternehmungen werden mit dem höchsten Steuersatz besteuert und zahlen 82 Prozent der Gewinnsteuern. Wenn solche Firmen gehen, verlieren wir Arbeitsplätze und Steuersubstrat. Leider wohnen im Aargau wenig Personen mit hohem Einkommen und Vermögen, unser Sozialprodukt pro Kopf ist unterdurchschnittlich, wir sind strukturschwach, bekommen deshalb viel Finanzausgleich. Wir müssen uns verbessern. Ein gesunder Steuerwettbewerb hilft uns dabei.