Aargauer Bürgerliche fordern Öffnung aller Läden im April - SP will Gleichbehandlung

An einer Medienkonferenz am Freitagnachmittag sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit, es sei klar, dass es nach den Entscheiden des Bundesrats noch offene Punkte gebe. Als Beispiel nennt der Corona-Delegierte die Frage der Wettbewerbsverzerrung in den grossen Einkaufsläden. «Es ist nicht so, dass die grossen Geschäfte jetzt alles verkaufen dürfen. Es sind nur sehr wenige Produkte, das wird in der Erläuterung genau festgehalten. Es sollte nicht zu einer riesigen Wettbewerbsverzerrung kommen.»