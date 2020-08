Aargauer Budget für nächstes Jahr: Corona hinterlässt deutliche Spuren

Die wichtigste Botschaft vorweg: Dank der in den letzten Jahren gebildeten Reserven (die Ausgleichsreserve enthält heute stolze 483 Millionen Franken) könne das Budget 2021 ausgeglichen gestaltet werden, sagte Dieth. Die Regierung habe zudem beschlossen, die finanzielle Langfristperspektive erneut zu aktualisieren. Sie geht davon aus, gegen Ende 2020 neue Erkenntnisse zum möglichen weiteren Coronaverlauf zu haben. So wird im Frühjahr 2021 eine finanzpolitische Standortbestimmung vorgenommen.

Die Folgen von Corona finden sich überall, erwartungsgemäss auch im Aargauer Budget 2021. Gestern stellte Landammann und Finanzdirektor Markus Dieth an einer Medienorientierung den neuen Aufgaben- und Finanzplan (AFP) für 2021 bis 2024 vor. Dieth machte sogleich klar, dass der Fokus auf dem Budget fürs nächste Jahr und weniger auf den Folgejahren liege. Dies eben wegen der vielen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten infolge der Coronapandemie.

«Wir haben bald feststellen müssen, dass dieses Ereignis auch im Kanton Aargau – neben allen andern Herausforderungen – beträchtliche volkswirtschaftliche beziehungsweise finanzpolitische Auswirkungen haben wird», sagte Dieth. Das ganze Ausmass und die Zeitverhältnisse der Coronavirus-Folgen seien zwar noch nicht genau absehbar, die Pandemie beeinflusse aber natürlich auch die finanzpolitische Planung sehr stark. Deshalb werde der jetzt präsentierte AFP zu einem «Übergangs-AFP». Jetzt müsse man in Varianten denken und mit Eventualplanungen arbeiten.

Coronapandemie treibt Personalbedarf nach oben

Die Regierung beantragt dem Grossen Rat eine durchschnittliche prozentuale Erhöhung der Löhne für die Staatsangestellten um 0,5 Prozent. Das Stellenwachstum soll 2,4 Prozent betragen. Es teilt sich auf in 142 Stellen bei den Lehrpersonen, und in 150 Stellen beim Verwaltungspersonal. Davon seien 122 Stellen fremdfinanziert, so Dieth unter Verweis auf Personalbedarf beim RAV, der kantonalen Amtsstelle Arbeitslosenversicherung, bei der Logistik im Bereich arbeitsmarktliche Massnahmen sowie bei der Arbeitslosenkasse im Zusammenhang mit Corona.

Vor dem Hintergrund der aktuell sehr unsicheren Prognosen hat die Regierung neben dem Basisszenario noch ein «mildes» und ein «negatives» Szenario erarbeitet. Einerseits gebe es eine gewisse Chance, dass sich die Erträge besser entwickeln als aufgrund des aktuellen Kenntnisstands angenommen. Anderseits bestünden aber sowohl aufwands- als auch ertragsseitige Risiken. Gemeint sind damit allfällige Massnahmen zur Unterstützung der volkswirtschaftlichen Erholung oder Unterstützungsmassnahmen im Fall einer weiteren Eskalation bei den Infektionszahlen. Eine länger anhaltende Rezession oder eine Stagnation der Steuerausfälle könnten sich noch deutlich stärker auf den Finanzhaushalt auswirken als aktuell angenommen.