Bancomat gesprengt: Polizeieinsatz im Gebiet Schönthal in Füllinsdorf in der Nähe von Kaiseraugst

Gemäss eines Tweets der Polizei Basel-Landschaft vom Donnerstagmorgen stand die Polizei im Gebiet Schönthal in Füllinsdorf im Einsatz. Sie rief auf, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Die öffentlichen Verkehrsmittel waren ebenfalls betroffen und zwar die Buslinien 80 und 75. Der Einsatz stand in Zusammenhang mit einer weiteren Bancomat-Sprengung vom frühen Morgen. Nachdem in den letzten Monaten bereits in Aesch und Oberwil Geldautomaten angegangen wurden, sei dies nun in Füllinsdorf der Fall gewesen. Es handle sich dabei um einen Automaten der Basellandschaftlichen Kantonalbank im Aussenbereich des Einkaufszentrums Schönthal.

Gebiet Schönthal in Füllinsdorf (BL) grossräumig umfahren, wegen eines Polizeieinsatzes. Die ÖV sind ebenfalls betroffen. Der Verkehr wird umgeleitet. — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) December 1, 2022

Auf Anfrage berichtet die Polizei, dass die Täterschaft fliehen konnte. Bei der Sprengung sei am Bancomat und an der Fassade erheblicher Sachschaden entstanden, Bargeld habe keines entwendet werden können. Um 10 Uhr habe das Einkaufszentrum Schönthal wieder geöffnet werden können.

Die Polizei habe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft und der Bundespolizei fedpol, entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Zudem wurde die Bundesanwaltschaft über die Vorfälle informiert. Zeuginnen und Zeugen werden gesucht. (mma)