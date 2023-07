Diebstahl und Einbruchsversuch: Kantonspolizei nimmt Asylbewerber fest

Mehrere Männer haben in der Nacht auf Freitag in Fislisbach auf offener Strasse einen 69-jährigen Passanten bestohlen. Sie entrissen ihm das Smartphone und das Portemonnaie. Später nahm die Kapo zwei junge «Burschen» fest. Es handelte sich dabei gemäss Mitteilung um zwei Asylbewerber (17- und 18-jährig), die in der Westschweiz gemeldet sind.

Ebenfalls in Fislisbach sind Bewohner eines Einfamilienhauses um 3.30 Uhr von verdächtigen Geräuschen geweckt worden. Sie konnten noch beobachten, wie Unbekannte in der Nacht verschwanden. Diese hatten versucht, mit Gartenwerkzeugen die Terrassentüre aufzubrechen. Eine Stunde später konnte die Kapo am Bahnhof Mellingen-Heitersberg zwei verdächtige Personen auffinden. Es handelte sich dabei gemäss Mitteilung ebenfalls um zwei Asylbewerber, dieses Mal im Alter von 20 und 21 Jahren, die in der Ostschweiz gemeldet und einschlägig polizeibekannt sind.

Ob zwischen den beiden Delikten ein Zusammenhang besteht oder ob zufälligerweise zwei Gruppen unabhängig von einander in Fislisbach ihr nächtliches Unwesen trieben, sei noch unklar, teilt die Kantonspolizei mit. (fan)