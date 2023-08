Frakturen im Gesicht: Frau stürzt mit Velo – Polizei sucht Zeugen

Unter unklaren Umständen ist am Montag eine Velofahrerin in Staufen zu Fall gekommen und hat sich verletzt. Das teilt die Kantonspolizei Aargau am späten Nachmittag mit. Der Unfall ereignete sich allerdings schon am Donnerstag, 17. August, gegen um 12.45 Uhr auf der Aarauerstrasse ausserhalb von Staufen ereignet.

Die Velofahrerin (50) hat gegenüber der Polizei ausgesagt, dass sie von Hunzenschwil her in Richtung Lenzburg gefahren sei. Vor dem Kreisel am auf Höhe Chrüzweg sei sie gestürzt. Die Polizei schreibt, dass sich die Frau dabei Frakturen im Gesicht sowie Prellungen zugezogen habe. sie wurde im Spital behandelt und hat daher erst am Montag bei der Polizei eine Aussage gemacht.

Ob ein anderes Fahrzeug in den Unfall involviert war, ist zurzeit unklar. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall allenfalls beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 062 886 01 17 entgegen. (az)