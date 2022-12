Wettingen: Haben Vandalen Kontrollschilder weggerissen?

In Wettingen ist es am vergangenen Wochenende zu einem mutmasslichen Vandalenakt gekommen. Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt, haben Unbekannte an einem halben Dutzend Autos die Kontrollschilder weggerissen. Diese sind bis dato verschwunden.

Betroffen waren demnach Fahrzeuge, die an der Lägernstrasse, der Altenburgstrasse sowie an der Zentralstrasse in Wettingen abgestellt waren. Deren Besitzer mussten am Sonntag, 4. Dezember, feststellen, dass eines der Kontrollschilder fehlte. Teilweise war erkennbar, dass die Schilder gewaltsam weggerissen worden waren. Die Umstände deuten darauf hin, dass die Täterschaft die Schilder in der Nacht auf Sonntag auf dem Heimweg vom Bahnhof her entfernt hatten. Was die mutmasslichen Vandalen anschliessend damit machten, sei unklar, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Kantonspolizei in Baden (Telefon 056 200 11 11) sucht Augenzeugen. (cri)