Mann gibt sich als Stromableser aus und bestiehlt Rentnerin

Am Freitagabend verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann Zutritt in ein Haus und gab gegenüber der 85-jährigen Bewohnerin an, den Strom ablesen zu müssen. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen und mit einer Bankkarte gar noch Bargeld bezogen wurde. Die Kantonspolizei mahnt zur erhöhten Wachsamkeit.