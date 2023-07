Aus der Kurve geflogen und gegen Geländer geprallt - Fahrverbot für die Schweiz

In einer Kurve ausserhalb von Tegerfelden verlor ein Autofahrer am Freitag die Herrschaft über seinen Wagen. Dieser prallte gegen ein Geländer. Verletzt wurde niemand. Der Kantonspolizei erklärte der 19-jährige Fahrer, dass er in der Kurve die Handbremse gezogen hätte, um zu driften. Für das offensichtlich misslungene Manöver verzeigte ihn die Kantonspolizei an die Staatsanwaltschaft. Zudem belegte sie den in Deutschland wohnhaften Slowaken mit einem vorläufigen Fahrverbot für die Schweiz. (has)