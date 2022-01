Datenanalyse Grossräte unter der Lupe: Die Redseligsten, die Eifrigsten, die Schweigsamsten – und so fleissig waren 2021 die Gewählten aus Ihrem Bezirk

Im Schnitt standen die Aargauer Grossrätinnen und Grossräte im letzten Jahr je 20 Minuten am Rednerpult. Einer übertraf diesen Schnitt um über eine Stunde, andere haben an allen Sitzungen geschwiegen. Diese und weitere Auswertungen in unserer grossen Analyse.