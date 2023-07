Kanton Aargau: Polizei wird von Dieben auf Trab gehalten

Am Freitagnachmittag konnten in Aarau zwei mutmassliche Ladendiebe festgenommen werden. Am Samstagmorgen erwischte die Polizei mehrere Diebe in Frick. Sie hatten zuvor versucht, eine Frau zu bestehlen. Einer weiteren Passantin wurde ein Mobiltelefon entwendet. (has)