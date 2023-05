Wettingen: Brand in Massagepraxis wegen technischem Defekt

In Wettingen hat in der Nacht auf Dienstag ein älteres Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung. Zwei Bewohner seien gegen 3.30 Uhr noch wach gewesen, als sie Rauch gerochen haben. Sie schauten nach und erkannten, dass der Qualm vom Erdgeschoss kam, wo an der Seminarstrasse eine Massagepraxis einquartiert ist. Beherzt schlugen die beiden die Türe ein, wobei ihnen dichter Rauch entgegenschlug. Im Innern sahen die Männer Flammen und alarmierten deshalb die Feuerwehr. Diese konnte den Brand in der Folge löschen, wie es in der Mitteilung heisst.

In der Zwischenzeit hatten sich die übrigen Bewohner des Hauses vorsorglich ins Freie begeben. Alle blieben unverletzt. Der Brand zog die Räume der Massagepraxis stark in Mitleidenschaft. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Franken. Als Brandursache steht ein technischer Defekt an einem Gerät im Vordergrund, wie die Kantonspolizei Aargau am Nachmittag gegenüber der Aargauer Zeitung sagt. Die Behörden haben ihre Ermittlungen aufgenommen. (cri)