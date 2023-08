Brand in Birrwil: Polizei sucht Zeugen

In Birrwil hat am Dienstagabend ein Ferienhaus nahe des Hallwilersees gebrannt. Die Feuerwehr brachte den Brand zwar unter Kontrolle, trotzdem wurde das Häuschen komplett zerstört. Die Brandursache ist weiterhin unklar, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag bekannt gibt. Man habe noch keine eindeutigen Ergebnisse erzielen können, heisst es. Gemäss aktuellem Kenntnisstand waren zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus.

Weshalb das nicht an der Stromversorgung angeschlossene Holzhaus dennoch Feier fangen konnte, ist unklar. Die Kantonspolizei in Lenzburg (Telefon 062 886 01 17) sucht noch Augenzeugen, die am Dienstag tagsüber oder am Abend Personen oder Autos beim Ferienhaus sahen.