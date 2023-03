Geschwindigkeitskontrollen in Ueken und Frick: Nur wenige Autofahrer geblitzt

1287 Fahrzeuge hat die Polizei Oberes Fricktal am vergangenen Montag kontrolliert – und zwar bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Ueken. 2% der Autos respektive 21 Verkehrsteilnehmer seien dabei zu schnell unterwegs gewesen, schreibt die Polizei Oberes Fricktal in einer Mitteilung. Die höchste gemessene Geschwindigkeit in Ueken betrug 63 km/h.

Gleichentags wurde über die Mittagszeit in Frick, an der Schulstrasse, eine weitere Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von den dort gemessenen total 877 Fahrzeugen fuhren 16 zu schnell, was auch in Frick einer Übertretungsquote von rund 2% entspricht, heisst es in der Mitteilung. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an der Kontrollstelle in Frick betrug 66 km/h. An beiden Standorten ist die Höchstgeschwindigkeit mit 50 km/h signalisiert. (cri)