«Wir sind #BlasmusikAargau». Unter diesem Motto plant der Aargauische Musikverband im Spätsommer 2019 einen speziellen Anlass. Vorgesehen ist ein Konzert mit einem riesigen Orchester an einem zentralen Ort am 24. August. Die Formation wird aus rund 360 Musikern bestehen, pro Verein sollen mindestens zwei Personen teilnehmen, wie André Keller, Kommunikationsverantwortlicher des Verbandes, an der Delegiertenversammlung bekannt gab.

In seinem Grusswort sagte Landammann Alex Hürzeler, ihm persönlich sei das kantonale Musikfest in Laufenburg in bester Erinnerung geblieben. «Musik strahlte weit über Kantonsgrenzen hinaus, es war mir eine Freude Gast zu sein», sagte Hürzeler. Blasmusik verbinde, begeistere und sei nach wie vor in weiten Teilen der Bevölkerung beliebt.

Walter Marbot, der OK-Präsident des Musikfestes, zog eine positive Bilanz: Kein Tropfen Regen vom Aufstellen bis zum Abräumen, eine hervorragende Zusammenarbeit der Co-Organisatoren Musikgesellschaften Kaisten und Sulz sowie Stadtmusik Laufenburg. Auch finanziell war das Fest ein voller Erfolg. Marbot sprach dem über 30-köpfigen OK und den 132 teilnehmenden Vereinen grossen Dank aus. Als Geschenk und Überraschung übergab er einen Check über 5000 Franken zugunsten der musikalischen Jugendförderung. Im Gegenzug zeichnete Kantonalpräsident Kurt Obrist das Kern-OK mit der goldenen Ehrennadel des Musikverbandes aus. (AZ)