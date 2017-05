Heute steht zwar in jedem Schulzimmer mindestens ein Computer und jeder Primarschüler weiss, wie er ihn bedient. Aber wie genau der Rechner funktioniert, spielt eine untergeordnete Rolle. Technische und naturwissenschaftliche Themen oder Experimente sind kaum Teil des Lehrplans.

Erst in der Oberstufe stehen Fächer wie Physik oder Informatik auf dem Stundenplan. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich auf dieser Stufe mit abstrakten physikalischen Gesetzen und komplizierter Mathematik herumschlagen. Das ist oft mehr Frust als Lust. Das spüren auch die Lehrbetriebe im Aargau, wenn sie auf der Suche nach geeigneten Lehrlingen sind.

In Baden bilden die industriellen Berufslehren Schweiz Libs jedes Jahr unter anderem Automatiker, Elektronikerinnen oder Polymechaniker aus. Aktuell hat es – gut zwei Monate vor Lehrbeginn – noch freie Stellen. «Wir sind grundsätzlich optimistisch, dass wir unsere offenen Lehrstellen bis Lehrbeginn besetzen können», sagt Urs Stalder, Standortleiter Libs Baden. Im Moment seien 155 der 165 Lehrstellen vergeben.

«Aber es ist nicht einfach, interessierte und geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden», sagt Stalder. Ein Grund dafür sei, dass Kinder zu wenig für Technik begeistert würden. «Man sollte früher anfangen und versuchen, schon jungen Schülern die Technik anhand von Beispielen näher zu bringen.»

Informatik als Grundkompetenz

Das sagt auch Susanna Häberlin, Abteilungsleiterin Information und Kommunikation von ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau. Technische Lehrbetriebe hätten es zwar nicht schwerer als andere, geeignete Lehrlinge zu finden. «Aber es ist schon so, dass es sicher helfen würde, wenn das Interesse für Informatik und Technik schon früher geweckt und als Grundkompetenz gefördert würde.» Für viele seien die technischen Berufe abstrakt und weit weg. «Dazu kommt, dass in diesem Alter die Geschlechterklischees eine grosse Rolle spielen. Kaum ein Mädchen möchte Elektronikerin werden.»

Auch gebe es heute mehr vierjährige Lehren als noch vor ein paar Jahren: «Und dort sind die Anforderungen tendenziell höher geworden, sodass viele schlechtere Schüler schulisch nicht mehr mithalten können», sagt Häberlin. Gleichzeitig seien die weniger anspruchsvollen Berufe diejenigen, die durch die Automatisierung als erste wegfallen.

Jede fünfte Stelle noch zu haben

Einen Überblick über die aktuelle Situation auf dem Lehrstellenmarkt gibt die Stellenbörse Lena des Kantons. Von den insgesamt 4146 ausgeschriebenen Lehrstellen sind 3370 vergeben. Im Moment sind also noch fast 20 Prozent der Lehrstellen nicht besetzt.

Das klingt nach viel. Aber: «Das Matching stimmt halt teilweise nicht ganz», sagt Häberlin. «Je nach Branche werden die Lehrlinge hart umkämpft. Schlechtere Schüler haben es in diesen Branchen besonders schwer. Ein durchschnittlicher Sek-Schüler findet zum Beispiel kaum eine Lehrstelle als Informatiker.»

Dass es grosse Unterschiede zwischen den Branchen gibt, zeigt ein Blick in die aktuelle Lena-Statistik: Bei den KV-Lehrstellen sind von den über 600 ausgeschriebenen schon alle bis auf 19 vergeben. Auch wer Informatiker werden will, hat praktisch keine Chance mehr auf eine Stelle. Am schwierigsten hingegen hat es die Baubranche. Dort ist noch mehr als die Hälfte der Lehrstellen nicht besetzt.