Es sind unschöne Szenen, die sich im "The Irish Pub Brühltor" in St. Gallen abgespielt haben: Fünf junge Männer aus dem Aargau betraten das Lokal am Abend des 19. Mai, einem Samstag. Sie waren angetrunken und schnell einmal schlecht gelaunt. "Die fünf regten sich schon kurz nach Betreten des Pubs darüber auf, dass es hier nur das heimische Bier gibt. Ich wurde dann gefragt, ob wir auch 'gescheites' Bier hätten", sagt Barkeeper Jakob Heinzel zum Nachrichtenportal "FM1today".

Über die TV-Bildschirme im Pub flimmerten das letzte Saisonspiel des FC St. Gallen und die Bundesliga. Auch das passte den Männern nicht. Sie wollten den Halbfinal der Eishockey-WM zwischen der Schweiz und Kanada schauen. Heinzel bot ihnen an, mitsamt ihrem Bier ins Partnerlokal zu wechseln, wo Eishockey lief. Vergebens. Heinzel stellte sie vor die Wahl: "Entweder, ihr trinkt jetzt aus und geht, oder ihr schaut euch anständig hier Fussball an."

Was danach geschah, hielt eine Videokamera fest: Einer der Betrunkenen griff sich einen Bierkrug und schleuderte ihn gegen Heinzel. Dieser konnte sich gerade noch bücken. Zum Glück, denn der Krug habe 900 Gramm gewogen.