Aargauer BDP tritt im Herbst nicht mehr zu den Wahlen an – zwei Grossratsmitglieder wechseln zur CVP

Nach elf Jahren ist Schluss: die Aargauer BDP tritt bei den Grossratswahlen im Herbst nicht mehr an. Das gab Parteipräsident Roland Basler an einer Online-Medienkonferenz am Mittwochnachmittag bekannt.

Die BDP befürchtet offenbar, bei den Wahlen im Herbst aus eigener Kraft keinen Sitz mehr im Grossen Rat zu holen. Für einen Sitzgewinn gibt es seit 2011 ein Quorum: mindestens 5 Prozent der Parteienstimmen in einem Bezirik, oder ein gesamtkantonaler Wähleranteil von 3 Prozent.

Parteiwechsel von Maya Bally und Michael Notter

Zwei der bisher vier BDP-Grossräte wechseln schon jetzt die Partei. Maya Bally und Michael Notter treten der CVP bei. Damit gehören Bally und Notter neu der CVP-Fraktion an, bisher politisierten sie in der gemeinsamen EVP-BDP-Fraktion.