Regula und Markus Hauenstein aus Endingen sind Vollprofis in Sachen Fleischvermarktung. Auf ihrem Betrieb halten sie Mutterkühe, Mastschweine, Damhirsche, Truten sowie Gänse und Poulets. Die Tiere werden in der Region geschlachtet und verarbeitet.

Aushängeschild des Lüscherhofs in Wettingen sind die Erdbeeren. Im Hofladen bietet Tobias aber viele weitere Produkte wie Kirschen, Himbeeren, Zwetschgen, Kürbisse oder Cheminée-Holz an.

Für den Workshop "Be a Farmer for a Day" und für Events steht auf dem Betrieb ein modern eingerichteter Gesellschaftsraum mit fantastischer Aussicht auf das Reusstal zur Verfügung.

Die Vision der MySwissFarm besteht in der nachhaltigen Produktion von Lebensmitteln. Mit der Zucht von Mangaliza-Wollschweinen und dem Anbau von Gemüsesorten in Permakultur will Thomas Hafner aus Berikon dem urbanen Konsumenten eine Alternative zum bestehenden Lebensmittelangebot bieten.

Vor 19 Jahren als klassischen Ackerbaubetrieb übernommen, präsentiert Urs Bryner seinen Hof in Othmarsingen heute als vielseitiges Unternehmen. Auf diesem Weg, sei ihm nicht alles gelungen, und ebenso werde nicht alles, was heute erfolgreich ist, morgen noch bestehen.

Mit Gemüse, Eiern, Fleisch und weiteren Produkten von Berufskollegen erfährt das Sortiment eine attraktive Erweiterung. Der weit herum bekannte Hofladen wurde auf diesen Herbst hin erneuert und nochmals erweitert. Daneben erfolgt die Vermarktung über Volg- und Landi-Läden, an Restaurants sowie in den Grosshandel.

Das umfassende Angebot von über 20 Apfel- und Birnensorten auf dem Loorhof in Lupfig wird je nach Saison ergänzt mit Erdbeeren, Spargeln, Kürbissen, Most, Schnaps, Konfitüren und Dörrfrüchte aus eigener Produktion.

Simon Lüscher, Holziken - Ökonomie und Ökologie im Einklang

Der 26-jährige Meisterlandwirt führte den Biohof in Holziken zuerst 5 Jahre in Partnerschaft mit der Mutter und nun seit 3 Jahren auf eigene Rechnung. Zusammenarbeit ist für den jungen Betriebsleiter wichtig. So teilt er nicht nur die Maschinen mit Berufskollegen, sondern gestaltet auch den Einsatz der Angestellten gemeinsam mit einem Partnerbetrieb. Der Holziker mästet seine Hühner in mehreren Ställen. Speziell daran ist, dass seine Hühnerställe mobil sind und daher regelmässig den Standort innerhalb der Wiese wechseln.

Die Kombination von Ackerbau und Tierhaltung ist ihm aus ökonomischer, vor allem aber aus ökologischer Sicht wichtig: Die Bodenfruchtbarkeit wird gefördert und der Nährstoffkreislauf ist gesichert.