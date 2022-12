Aargauer Apothekerpräsident Sobald Bund nicht mehr bezahlt: Werden Schnelltests teurer und kommt es zum Preis-Durcheinander? Der Bund will ab Oktober die Schnelltests für asymptomatische Leute nicht mehr bezahlen. Für den Schritt hat Lukas Korner-Wyss, Präsident des Aargauischen Apothekerbands, Verständnis. Dass deswegen aber weniger Tests durchgeführt werden, glaubt er nicht.

Ab Oktober möchte der Bund die Kosten für die Schnelltests asymptomatischer Personen nicht länger übernehmen. Pius Amrein

Schnelltests sollen für Personen ohne Symptome, die sich impfen lassen könnten, nicht länger gratis sein. Diesen Vorschlag hat der Bundesrat am Mittwoch in die Vernehmlassung geschickt. Geht es nach der Landesregierung, soll der Schnelltest ab Oktober ins Geld gehen.

Die Aargauer Apotheken, die Coronatests anbieten, sind seit Wochen am Anschlag. Lukas Korner-Wyss, Präsident des Aargauischen Apothekerverbands, bietet in seiner Apotheke in Gränichen keine Schnelltests mehr an. Man sei mit Impfen und Testen ans Limit gekommen, sagt er.

Lukas Korner-Wyss. Britta Gut

Sobald die Tests bezahlt werden müssen, würde die Nachfrage wohl zurückgehen, sagte Yves Zenger, Mediensprecher des Apothekerverbands Pharmasuisse, zum Branchenportal Medinside. Apotheken müssten die Infrastruktur, die sie für die Tests aufgebaut hätten, wohl teilweise zurückbauen.

Davon ist Korner-Wyss nicht überzeugt: «Der Wunsch, an Veranstaltungen wie etwa Hochzeiten teilzunehmen, steigt.» Langfristig werde es wohl sogar noch mehr Testmöglichkeiten brauchen, weil auch die Anzahl Veranstaltungen mit Zertifikat zunehmen werde, glaubt er.

Apothekerpräsident hält es für richtig, dass Tests kosten sollen

Die Politik hat entschieden, dass für solche Tests künftig bezahlt werden muss. Korner-Wyss kann diesen Schritt verstehen: «Asymptomatische Tests waren zuletzt nur noch Reisebescheinigungen.» Man könne sich durchaus die Frage stellen, ob der Steuerzahler für Freizeitbeschäftigungen aufkommen solle. Ausserdem habe bereits da eine Ungleichbehandlung stattgefunden: Wer in ein Land reiste, das einen PCR-Test verlangte, musste diesen bisher selbst bezahlen. Verständlicherweise, wie Korner-Wyss sagt, kostet doch ein PCR-Test dreimal mehr als ein Schnelltest.

47 Franken bezahlt der Bund den Apotheken aktuell pro Schnelltest. Das reiche nicht einmal in jedem Fall, um die Kosten zu decken, sagt Korner-Wyss. Das Problem: Während es einfach und rentabel ist, vor einer Veranstaltung massenhaft asymptomatische Leute durchzutesten, ist es deutlich aufwendiger, Familien mit Kindern zu testen. Oder aber symptomatische Personen, weil da mehr Schutzmassnahmen getroffen werden müssen und ein positives Resultat ans BAG gemeldet werden muss.

Darum werden die Preise für Schnelltests insgesamt wohl steigen, sobald sie der Bund nicht mehr bezahlt, vermutet Korner-Wyss. Wobei das im Endeffekt aber jede Apotheke selbst entscheiden kann. «Es kann aber nicht sein, dass ich das Personal, das die Tests durchführt, nicht einmal bezahlen kann», sagt Korner-Wyss. Er könne sich auch vorstellen, dass es verschiedene Preise geben werde, je nachdem, ob explizit vor Veranstaltungen oder ganz normal im Alltag getestet würde.

Aufklärung statt Druck, um Impfquote zu erhöhen

Der Bund wird weiterhin Schnelltests für symptomatische Personen bezahlen. Damit wird er nur noch diejenigen Tests finanzieren, bei denen der Aufwand und das Risiko erhöht sind. Dass der Bund allerdings dann den Tarif anpassen wird, diese Hoffnung hat Korner-Wyss nicht.

Trotz der Testerei: Korner-Wyss hofft, dass die Impfquote noch steigen wird. Nur so könne man von der Dauertesterei wegkommen. Von Druck auf Ungeimpfte hält er allerdings gar nichts. Er setzt eher auf Aufklärung: «Wir haben gemerkt, dass die ganzen Fake-News nicht stimmen und die Impfung nicht gefährlich ist. Sie hat viel mehr Vorteile als Nachteile.» Insbesondere in persönlichen Gesprächen habe man viele Personen davon überzeugen können.