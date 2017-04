Werner Marti lebt in Spanien, reist aber regelmässig nach Othmarsingen, um sein Haus über Airbnb zu vermieten – für 370 Franken die Nacht. Rainer Rieder hingegen bot auf Airbnb die günstigste Übernachtungsmöglichkeit des Kantons Aargau an: ein Zelt für 12 Franken in seinem Garten. Beide erzählen von ihren Erfahrungen mit Gästen aus aller Welt.