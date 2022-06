Aargau Verkehr und Siedlung: Grossratskommission spricht sich für Zusatzkredit aus Damit die Massnahmen der Agglomerationsprogramme verstärkt umgesetzt werden können, braucht es grössere personelle Ressourcen. Die grossrätliche Kommission für Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (UBV) will die zur Verfügung stehenden Mittel deshalb um 1,15 Millionen Franken erhöhen.

Für die koordinierte Planung von Siedlung und Verkehr braucht es mehr Personal. Sandra Ardizzone

Die vom Kanton gemeinsam mit den Gemeinden und den Regionalplanungsverbänden erarbeiteten Agglomerationsprogramme dienen der koordinierten und integrierten Planung von Siedlung und Verkehr. Der Bund unterstützt die zu diesen Programmen gehörenden Infrastrukturmassnahmen finanziell. Die Höhe der Bundesbeiträge hängt von der Bewertung und der Umsetzung der Programme ab, schreibt die Grossratskommission.

Beiträge des Bundes sicherstellen

Da die Anzahl der Massnahmen mit jeder neuen Generation der Agglomerationsprogramme zunimmt und aufgrund der gestiegenen Anforderungen des Bundes an die Umsetzungen, hat der Kanton Aargau seine personellen Ressourcen in diesem Bereich aufgestockt. So soll die fristgerechte Umsetzung der Infrastrukturmassnahmen gewährleistet und sichergestellt werden. Gleichzeitig sollen die Beiträge des Bundes somit nicht verfallen.

Für die Agglomerationsprogramme der ersten drei Generationen hat der Bund Beiträge von 350 Millionen Franken an Kanton und Gemeinden gesprochen. Dem stehen Kosten des Kantons für die Erarbeitung dieser Programme von insgesamt 4,2 Millionen Franken gegenüber.

Einstimmige Genehmigung, aber auch Kritik

Aufgrund des höheren Personalaufwands für 300 anstatt 200 Stellenprozente reichen die 2018 vom Grossen Rat für die Jahre 2019 bis 2026 gesprochenen Mittel von 4,65 Millionen Franken nicht mehr aus. Der Regierungsrat beantragt deshalb einen Zusatzkredit von 1,15 Millionen Franken.

Einzig die vorgesehene Umwandlung von zwei Projektstellen in ordentliche Stellen sehen manche UBV-Mitglieder kritisch. Der Kredit blieb in der Kommission aber dennoch unbestritten und wurde einstimmig genehmigt. Das Geschäft wird voraussichtlich noch in diesem Monat im Grossen Rat behandelt. (pin)