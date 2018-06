Der Brief geht laut Thierry Burkart spätestens Anfang nächster Woche an die aargauischen Stände- und Nationalräte, an alle Aargauer Grossräte und an alle Aargauer Gemeindebehörden. Darin hält das Komitee fest, dass der Bund mit dem geplanten Ausbauschritt 2030/35 dem steigenden Mobilitätsbedürfnis Rechnung tragen wolle. Dieser Ausbau sei für die Schweiz zentral und werde grundsätzlich von allen massgebenden Akteuren mitgetragen.

Neubaustrecke dringlich

Doch der geplanten Angebotsverdichtung auf verschiedenen Teilstrecken stünden für die Region Mittelland-Limmattal gewichtige Nachteile gegenüber: «Vor allem der Verzicht auf die Neubaustrecke Aarau–Zürich verhindert, dass die notwendigen Kapazitäten in einer der gemessen an der Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft bedeutendsten Regionen der Schweiz geschaffen werden.» Die Situation in Bezug auf die bestehenden Engpässe verschlechtere sich dramatisch. Die Kapazitäten sollen zwar durch eine Verdichtung des bestehenden Fahrplanes ausgebaut werden (Systematisierung), gleichzeitig bleiben aber wichtige Projekte auf der Strecke und bestehende Direktverbindungen werden abgebaut, hält das Komitee fest. Das verschlechtere «die Attraktivität der Bahn in unserer Region – mit negativen Folgen für alle Verkehrsteilnehmer». Deshalb hoffen sie, dass möglichst viele der Angeschriebenen dem Komitee «Bahnanschluss Mittelland» beitreten.