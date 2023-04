Aargau Polizeikontrollen an Bahnhöfen werden verstärkt – wegen Autoknackern Die Kantonspolizei Aargau erhöht ihre Präsenz im öffentlichen Verkehr zu den Randzeiten. Sie hofft, damit tatverdächtige Personen vorzeitig von Einbrüchen abzuhalten.

Von Überwachungskameras lassen sich die Täter nicht aufhalten. Tele M1

Die Bilder der Überwachungskameras zeigen es deutlich: Zwei mutmassliche Diebe wollten vor wenigen Tagen das Auto von Sven Vangelista aufbrechen. Für den 20-Jährigen fühlt sich das nach wie vor beängstigend an: «Es kommt jemand auf das eigene Grundstück, obwohl man angeschrieben hat, dass es videoüberwacht ist. Sicher ist man einfach nie», sagt er gegenüber Tele M1.

Auch die Kantonspolizei Aargau meldet regelmässig, dass verdächtige Personen in Quartieren umhergeschlichen sind und anschliessend Autos gestohlen haben. Gerade erst am Mittwoch wurden in Schwaderloch und Leibstadt zwei Männer – ein Marokkaner und ein Algerier – festgenommen.

«Bei diesem speziellen Phänomen sind nach unserer Erkenntnis auffällig oft junge Männer aus Nordafrika am Werk. Diese sind als Asylbewerber hier in der Schweiz und fahren in der Nacht mit Zügen in die Dörfer. Dort halten sie dann nach günstigen Einbruchsmöglichkeiten Ausschau», erklärt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau.

Aus diesem Grund schaltet die Polizei nun einen Gang höher. «Wir haben jetzt damit angefangen, den letzten Zug am Abend und den ersten am Morgen zu kontrollieren», so Graser weiter. Auf diese Weise könnten tatverdächtige Personen direkt im Zug angehalten werden. (pin/agt)