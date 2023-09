Aargau Neue Leitung für Staatsarchiv und Kantonsbibliothek ab 1. März Ab 1. März 2024 wird Dr. Daniel Schwane die Leitung von Bibliothek und Archiv Aargau übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Andrea Voellmin an, die regulär in Pension geht.

Dr. Daniel Schwane. zVg

Daniel Schwane hat an der Humboldt-Universität zu Berlin Geschichts- und Politikwissenschaften studiert und dort 2005 im Fach Zeitgeschichte promoviert. Nach mehreren Stationen als Mitarbeiter in historischen und internationalen Institutionen in Deutschland wurde er 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich.

2008 bis 2010 absolvierte er den MAS in Archival and Information Science an den Universitäten Bern und Lausanne. Ab 2011 arbeitete er als wissenschaftlicher Archivar im Staatsarchiv Aargau, welches 2016 mit der Kantonsbibliothek zusammen zu Bibliothek und Archiv Aargau wurde.

Zuletzt leitete er das Ressort Sammlungen und Bestände, war Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender Leiter von Bibliothek und Archiv Aargau. Daniel Schwane ist 51 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Schliern bei Köniz. (az)