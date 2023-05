Verkehrskontrollen Mit einer Geschwindigkeit von 214 km/h durch den Aargau – Pfingstwochenende im Zeichen der Raser Das schöne Wetter am Pfingstwochenende genossen nicht nur Wanderer und Velofahrer. Auch Motorräder und Autos wurden fleissig zur Schau gestellt. Die Kantonspolizei Aargau musste mehrere Personen aus dem Verkehr ziehen.

Während des Pfingstwochenendes wurden im Kanton Aargau mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Symbolbild: Raphael Rohner

Mehr als ein Schnellfahrer war am Samstag, dem 27. Mai auf den Aargauer Strassen unterwegs. In Küttigen Staffelegg, wie auch der Autobahn A3 führte die Kantonspolizei Aargau Geschwindigkeitskontrollen durch, bei denen rund 16 Schnellfahrer verzeichnet wurden. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitungen konnte bei einem 36-jährigen Schweizer festgestellt werden. Mit einer Geschwindigkeit von 214 km/h, bei erlaubten 100 km/h, bretterte er in seinem Opel Insignia über die A3. Führerausweis samt Fahrzeug wurden umgehend von der Kantonspolizei eingezogen. Auch eine Strafuntersuchung wurde gegen den Raser eröffnet.

Die Töfffahrer verhielten sich einigermassen anständig

Auch etliche Motorradfahrer wollten das Pfingstwochenende nutzen, um wieder einmal den Wind auf ihren Motorrädern zu spüren. Wie die Kantonspolizei in ihrer Medienmitteilung schreibt, duldet sie jedoch nicht, dass Bergstrecken als private Rennstrecken missbraucht werden. So war sie am Sonntag, dem 28. Mai mit Grosskontrollen auf allfällige Raser vorbereitet.

Es stellte sich jedoch heraus, dass die Mehrheit der Töfffahrer anständig unterwegs war. Dennoch mussten zwei Motorräder sichergestellt werden. So dürfte an einem der beiden Motorrädern, laut Medienmitteilung der Kapo, eine massive Leistungssteigerung verbaut worden sein.

Ein 15-jähriger Jüngling am Steuer eines Mercedes

Mit einer Geschwindigkeit von rund 168 km/h, bei erlaubten 100 km/h, fiel der Kapo in der Nacht auf Montag, dem 29. Mai, ein Mercedes CLA 250 auf. Der Wagen flitzte über die A1 Richtung Bern, als ihn die Polizei stoppte. Bei der anschliessenden Kontrolle stellte sich heraus, dass ein 15-jähriger Junge am Steuer sass, der das Auto der Eltern für eine nächtliche Spritztour mit seinen Freunden stibitzt hatte. Gegen den minderjährigen Autofahrer wurde anschliessend eine Strafanzeige bei der Jugendanwaltschaft erhoben.

Der minderjährige Lenker war jedoch nicht der einzige, der der Kantonspolizei am Montag Kopfschmerzen bereitete. So wurde bei zehn weiteren Verkehrsteilnehmern eine Geschwindigkeitsüberschreitung zwischen 115 km/h und 130 km/h, bei erlaubten 80 km/h, festgestellt.

Weiter konnte die Kantonspolizei über das gante Wochenende hinweg mehrere Verkehrsteilnehmer unter massiven Alkohol- oder Drogeneinfluss feststellen. Insgesamt mussten dieses Wochenende rund 16 Führerausweise umgehend eingezogen werden.

