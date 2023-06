Standortentscheid Überraschung: Zwei neue Kantonsschulen statt eine – Bildungsdirektor Hürzeler will in Lenzburg UND Windisch bauen

Bisher ging man davon aus, dass die zusätzliche Kantonsschule im Aargauer Mittelland entweder in Lenzburg oder in Windisch entstehen würde. Nun legt der Regierungsrat einen Plan vor, der Neubauten an beiden Standorten vorsieht – zudem sollen die Alte Kanti Aarau und die Kanti Wohlen ausgebaut werden.